Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 14. Juni 2025 herz­lich zum Frei­luft-Kon­zert mit Anna Katt und We Love Sci­ence als Sup­port-Act ein. Das öster­rei­chisch-schwe­di­sche Folk-Pop-Trio prä­sen­tiert auf der lau­schi­gen OKH-Ter­ras­se sein aktu­el­les Album „Natu­re” – eine musi­ka­li­sche Rei­se zwi­schen zar­ten Melo­die­bö­gen und poe­ti­scher Tiefe.

Anna Katt wur­de 2014 in Linz gegrün­det und schlägt seit­her musi­ka­li­sche Brü­cken zwi­schen der ober­ös­ter­rei­chi­schen Stahl­stadt und der süd­schwe­di­schen Mee­res­re­gi­on Kat­te­gat. Das Trio um Sän­ge­rin Kris­ti­na Lind­berg, Ste­fan Lind­berg an Gitar­re und Uku­le­le sowie Manu Mit­ter­hu­ber an Gitar­re, Bass und Drums ent­wi­ckel­te sich im Lau­fe der Jah­re von melan­cho­li­schen Bal­la­den zu einer bun­te­ren, lebens­be­ja­hen­den Grund­stim­mung, ohne dabei die cha­rak­te­ris­ti­sche poe­ti­sche Tie­fe zu verlieren.

Ihr aktu­el­les Werk „Natu­re” setzt auf zwei Gitar­ren, sanf­te Beats und die unver­wech­sel­ba­re, fra­gil-schö­ne Stim­me von Kris­ti­na Lind­berg. Songs wie „Side by Side” und „Seven Lives” the­ma­ti­sie­ren emo­tio­na­le Rei­sen, das Los­las­sen und die Kraft des Neu­be­ginns. Ver­glei­che mit Acts wie First Aid Kit, Kings of Con­ve­ni­ence oder Agnes Obel unter­strei­chen die nor­disch gepräg­te Ästhe­tik des Trios.

Als Sup­port-Band fun­giert We Love Sci­ence aus Wien. Nach einer umju­bel­ten Tour mit AVEC und Kon­zer­ten von Ams­ter­dam bis Istan­bul soll­te es eigent­lich schnell gehen –doch plötz­lich herrsch­te um Stau­din­ger Funk­stil­le: Auf der aktu­el­len EP „Fore­ver Sky“ folgt Stau­din­ger nun sei­ner Sehn­sucht und bringt mit We Love Silence sei­ne ganz eige­ne Ver­si­on von Folk auf den Punkt. Stau­din­ger spielt mit Streich­quar­tett, taucht immer wie­der in den Barock ein, zitiert mit­tel­al­ter­li­che Musik und expe­ri­men­tiert mit Tunings und Klangfarben.

Die von der ehren­amt­li­chen Kon­zert­grup­pe kura­tier­te Ver­an­stal­tung bie­tet im inti­men Rah­men des OKH die Mög­lich­keit, die­se atmo­sphä­ri­sche Musik aus nächs­ter Nähe zu erleben.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr, Ein­lass ist um 19:30 Uhr. Bei Schlecht­wet­ter wird das Kon­zert in die gemüt­li­che OKH Bar ver­legt. Der Ein­tritt beträgt 21 Euro im Vor­ver­kauf, 24 Euro an der Abend­kas­sa bzw. 12 Euro für Jugendliche.

Tickets, wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen sind auf der Web­site zu fin­den: www.okh.or.at/programm