Ein Wochen­en­de vol­ler Span­nung, Emo­tio­nen und groß­ar­ti­ger Leis­tun­gen liegt hin­ter der Mäd­chen-Schü­ler­mann­schaft des Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck. Als ein­zi­ge qua­li­fi­zier­te Mann­schaft aus Ober­ös­ter­reich reis­te das Team am 20./21.06. nach Inns­bruck zum Fina­le der Öster­rei­chi­schen Mann­schafts­wett­kämp­fe der Schü­ler­klas­se – und kämpf­te sich dort mit Team­geist auf einen sen­sa­tio­nel­len 5. Platz in der Endwertung!

Noch auf Platz 8 nach der Vor­run­de gele­gen, wuch­sen die Mäd­chen über sich hin­aus. Mit beein­dru­cken­den Leis­tun­gen über­hol­ten sie star­ke Geg­ner wie SVS-Schwim­men, ESV St. Pöl­ten und SU Möd­ling. Am Ende muss­ten sie sich nur den Teams aus Wien geschla­gen geben und erkämpf­ten Rang 5 aller Mann­schaf­ten in ganz Öster­reich – ein Riesenerfolg!

Beson­ders her­aus­ra­gend prä­sen­tier­ten sich die Mäd­chen in den Staf­fel­be­wer­ben: Über 4 x 100 m Frei­stil schwam­men die Mäd­chen auf Platz 7. Im Abschluss­be­werb – der 4 x 100 m Lagen­staf­fel – lie­fen sie dann zur Hoch­form auf. Pau­la Klein, Han­nah Motz, Karo­li­ne Drack und Mag­da­le­na Burg­stal­ler tra­ten in ihren jewei­li­gen Spe­zi­al­dis­zi­pli­nen an, und hol­ten mit einer Top-Leis­tung Platz 2 hin­ter dem Vien­na Aqua­tic SC.

Auch in den Ein­zel­be­wer­ben ließ das Team auf­hor­chen: Mag­da­le­na Burg­stal­ler lan­de­te auf dem groß­ar­ti­gen 7. Gesamt­rang der Kom­bi­wer­tung und schaff­te es in fünf ihrer sechs Bewer­be unter die Top 10 ihres Jahr­gan­ges. Han­nah Motz folg­te ihr dicht auf Platz 8 im Gesamt­ran­king: sie glänz­te mit einem 3. Rang über 100 m Brust und vier Plat­zie­run­gen unter den bes­ten 10. Die Top-10-Plat­zie­run­gen im Ein­zel kom­plet­tier­te Karo­li­ne Drack mit Platz 10 in der Gesamt­wer­tung und einem star­ken 4. Platz über 100 m Schmetterling.

Nicht zu ver­ges­sen: Pia Maria Has­fort­er, Mag­da­le­na Kainz und Romy May­er tru­gen mit wich­ti­gen Ein­sät­zen in den Ein­zel­be­wer­ben zum star­ken Mann­schafts­er­geb­nis bei. Jeder ein­zel­ne Start, jede per­sön­li­che Leis­tung und jedes Anfeu­ern mach­ten die­sen 5. Platz mög­lich – ein ein­drucks­vol­ler Beweis für den Teamgeist!