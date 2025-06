Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 10. Juli 2025 herz­lich zum Kon­zert mit dem Jazz-Rock-Trio X!XU ein. Die drei Lin­zer Musi­ker prä­sen­tie­ren ihre eigen­wil­li­ge Mischung aus Jazz, Club-Beats und expe­ri­men­tel­len Rockelementen.

X!XU ver­bin­det auf unkon­ven­tio­nel­le Wei­se Jazz­tra­di­ti­on mit zeit­ge­nös­si­schen Sounds. Valen­tin Goi­din­ger an der E‑Gitarre, Alex­an­der Mat­heis am E‑Bass und Patrick Pil­lichs­ham­mer am Schlag­zeug schaf­fen prä­gnan­te, tanz­ba­re Rhyth­men, die sie mit absurd anmu­ten­den Dis­so­nan­zen und vibrie­ren­den Klang­flä­chen durch­set­zen. Ihre Musik lebt von der Impro­vi­sa­ti­on und dem spon­ta­nen musi­ka­li­schen Dia­log zwi­schen den drei Musikern.

Die Band lässt sich von kon­trä­ren Ein­flüs­sen inspi­rie­ren: Jazz-Grö­ßen wie Marc Ribot und Allan Holds­worth ste­hen eben­so Pate wie Gara­ge-Rock-For­ma­tio­nen der White Stripes. Die­se viel­sei­ti­gen Refe­ren­zen ver­schmel­zen zu einem eigen­stän­di­gen Sound, der zwi­schen vir­tuo­ser Spiel­freu­de und bewusst ein­ge­setz­ter Ein­fach­heit jon­gliert. Goi­din­gers Kom­po­si­tio­nen und Arran­ge­ments bil­den das Fun­da­ment für die inten­si­ve musi­ka­li­sche Kom­mu­ni­ka­ti­on des Trios.

Im inti­men Rah­men des OKH kön­nen Besucher:innen erle­ben, wie expe­ri­men­tel­ler Jazz auf Club-Musik trifft und dabei über­ra­schen­de Klang­wel­ten ent­ste­hen. Die ehren­amt­lich kura­tier­ten Ver­an­stal­tun­gen des Kul­tur­hau­ses bie­ten den idea­len Rah­men für die­se Art grenz­über­schrei­ten­der Musik.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr, Ein­lass ist um 20:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 17 Euro im Vor­ver­kauf, 20 Euro an der Abend­kas­sa bzw. 10 Euro für Jugend­li­che. Wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/programm