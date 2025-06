LAA­KIR­CHEN. Bei strah­len­dem Son­nen­schein erwies sich das 16. Laa­kirch­ner Stadt­fest als abso­lu­ter Besu­cher­ma­gnet! Das viel­fäl­ti­ge Pro­gramm mit Fami­li­en­olym­pia­de, Hüpf­burg, Feu­er­wehr-Leis­tungs­schau, kuli­na­ri­schen High­lights der Ver­ei­ne und natür­lich jeder Men­ge Musik auf drei Büh­nen lock­te ab dem Nach­mit­tag zahl­rei­che Gäs­te aus der Regi­on ins Laa­kirch­ner Stadtzentrum.

Wäh­rend Muti­ge den Blick aus 40 Metern Höhe vom Feu­er­wehr-Hebe­kran aus wag­ten, genos­sen ande­re das Ange­bot der ört­li­chen Ver­ei­ne und Gas­tro-Betrie­be vom Bos­na bis zum fri­schen Bau­ern­krap­fen. Klet­ter­wand, Schmink­ecke, Pony­rei­ten, ein Fami­li­en-Mit­mach-Kon­zert mit Kiri Rake­te und vie­les mehr begeis­ter­ten die jun­gen Gäs­te. Für Stim­mung sorg­ten tags­über Laa­kirch­ner Musik­ka­pel­len und ‑grup­pen sowie regio­na­le Rock­bands. Abends brach­ten die Post Big Band Salz­burg mit einem „Best of ABBA“ sowie J.J. King & the Hay­ri­ders und ihr Ori­gi­nal Elvis-Sound die Haupt­büh­ne so rich­tig zum Beben: Tau­sen­de Besu­cher tanz­ten aus­ge­las­sen in die laue Som­mer­nacht – und fei­er­ten danach mit dem Life-Radio DJ noch bis zwei Uhr früh wei­ter. Die gute Stim­mung zeig­te sich auch dar­in, dass trotz der gro­ßen Besu­cher­men­ge alle ein fried­li­ches und ent­spann­tes Fest erle­ben konnten.