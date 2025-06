Am 8. Juni 2025 tra­fen sich in Alt­müns­ter Fans mit etwa 300 Fahr­zeu­ge zum belieb­ten Old­ti­mer­tref­fen – trotz strö­men­dem Regen am Vor­mit­tag. Auf dem Gelän­de rund um Schloss Eben­zwei­er war die Begeis­te­rung stär­ker als das Wetter.

Schon ab 7 Uhr früh pras­sel­te Regen auf das Fest­ge­län­de, doch die Stim­mung blieb unge­trübt. „Wegen ein paar Regen­trop­fen las­sen wir uns nicht unter­krie­gen“, sag­te Initia­tor Wal­ter Neu­may­er. Und tat­säch­lich: Ab Mit­tag kam die Son­ne durch, Besu­cher wur­den immer mehr und das Event nahm Fahrt auf.

Immer mehr Fahr­zeu­ge roll­ten an, glän­zen­de Cadil­lacs, bul­li­ge Mus­tangs, knat­tern­de Käfer. Ein beson­de­rer Blick­fang war das Feu­er­wehr-Old­ti­mer­fahr­zeug von 1925, das trotz Näs­se stil­echt anfuhr. „Ein Sym­bol für die Lei­den­schaft, die hier lebt“, schwärm­te ein Besucher.

Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter hat­te alles im Griff: Sie sicher­te nicht nur das Gelän­de, son­dern ver­sorg­te auch die Gäs­te mit Gegrill­tem und Geträn­ken. Daher blieb kaum jemand lan­ge im Auto sit­zen – Ben­zin­ge­sprä­che wur­den geführt, Kin­der bewun­der­ten fun­keln­de Motor­hau­ben und die Foto­ka­me­ras lie­fen heiß. Gegen Nach­mit­tag füll­te sich das Are­al spürbar.

Chris­ti­an Gru­ber von der Feu­er­wehr reagier­te gelas­sen auf den spä­ten Besu­cher­an­sturm: „Dann ver­schie­ben wir die Sperr­stun­de eben nach hin­ten.“ Gesagt, getan – Fle­xi­bi­li­tät siegte.

Ins­ge­samt war das Tref­fen mehr als ein Schau­lau­fen von Chrom und PS. Es war ein Fest der Gemein­schaft. Der Geruch von Motor­öl, das Knat­tern der Moto­ren, der Glanz von Lack – all das mach­te den Tag zu einem Erleb­nis. Infol­ge­des­sen wur­de der Sonn­tag zu einer bun­ten Para­de für Jung und Alt, bei der das Wet­ter bald zur Neben­sa­che wur­de. Das Old­ti­mer­tref­fen 2025 trotz­te dem Regen mit Lei­den­schaft und Zusammenhalt.