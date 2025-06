LAA­KIR­CHEN. Wenn Patrick Gri­go mit sei­nen Work­shops die Laa­kirch­ner Schu­len besucht, geht es immer so rich­tig rund. Auch dies­mal begeis­ter­te der ehe­ma­li­ge Hip-Hop-Welt­meis­ter die Volks­schü­ler, die unter sei­ner gekonn­ten Anlei­tung coo­le Moves und ein­fa­che akro­ba­ti­sche Übun­gen lern­ten. Neben dem Spaß an der Bewe­gung wur­de dabei auch so man­ches Tanz­ta­lent ent­deckt. Umge­setzt wur­den die Work­shops mit Unter­stüt­zung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen, die zuletzt auch für alle Mit­tel­schul-Klas­sen einen Besuch bei den Sci­ence Bus­ters orga­ni­sier­te. Mit unge­wöhn­li­chen Expe­ri­men­ten – unter ande­rem wur­den die Reak­ti­ons­ge­schwin­dig­keit von Leh­rern getes­tet und Zie­gel­stei­ne zer­trüm­mert – zeig­ten die Wis­sen­schafts-Kaba­ret­tis­ten, wie viel Spaß Phy­sik, Che­mie und Co machen können.