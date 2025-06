Ein 39-jäh­ri­ger Len­ker lie­fer­te sich am Diens­tag eine spek­ta­ku­lä­re Ver­fol­gungs­jagd mit der Poli­zei – quer durch meh­re­re Bezir­ke Ober­ös­ter­reichs. Die A1 West­au­to­bahn muss­te für die Unfall­auf­nah­me vor­über­ge­hend gesperrt werden.

Ohne Führerschein mit bis zu 240 km/h unterwegs

Am 17. Juni 2025 gegen 13:45 Uhr woll­ten Poli­zis­ten auf der B1 Wie­ner Stra­ße einen PKW-Len­ker im Bereich Traun einer Rou­ti­ne­kon­trol­le unter­zie­hen. Der 39-jäh­ri­ge Mann aus dem Bezirk Amstet­ten soll jedoch sämt­li­che Anhal­te­zei­chen igno­riert haben und flüch­te­te in wei­te­rer Fol­ge über die Auf­fahrt Traun auf die A1 West­au­to­bahn in Rich­tung Salzburg.

Laut Poli­zei ras­te der Mann mit teils bis zu 240 km/h auf der Auto­bahn dahin und beging dabei zahl­rei­che Ver­kehrs­über­tre­tun­gen. Bei der Abfahrt Vorch­dorf ver­ließ er kurz­fris­tig die Auto­bahn, fuhr jedoch wenig spä­ter wie­der auf die A1 auf – dies­mal in Fahrt­rich­tung Wien.

Reifenplatzer und versuchtes Abdrängen von Polizeifahrzeugen

Wäh­rend sei­ner gefähr­li­chen Fahrt kam es laut Poli­zei zu meh­re­ren ris­kan­ten Über­hol­ma­nö­vern und Gefähr­dun­gen ande­rer Ver­kehrs­teil­neh­men­der. Im Zuge der Ver­fol­gung platz­ten an sei­nem Fahr­zeug auf der lin­ken Sei­te bei­de Rei­fen. Den­noch setz­te der Mann sei­ne Flucht fort und soll im Gemein­de­ge­biet Satt­ledt mehr­mals ver­sucht haben, ein Poli­zei­fahr­zeug von der Fahr­bahn zu drängen.

Schließ­lich ver­lor der Flüch­ti­ge die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, prall­te gegen die Beton­leit­wand und kam quer zur Fahr­bahn auf dem drit­ten Fahr­strei­fen zum Stillstand.

Festnahme und Anzeigenflut

Der 39-Jäh­ri­ge wur­de nach der Straf­pro­zess­ord­nung vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Gegen ihn fol­gen Anzei­gen an die Staats­an­walt­schaft Wels sowie an die Bezirks­haupt­mann­schaf­ten Linz-Land, Wels-Land und Gmun­den. Die A1 West­au­to­bahn war für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me und Auf­räum­ar­bei­ten in bei­den Rich­tun­gen jeweils kurz­zei­tig gesperrt.

Quel­le: LPD OÖ