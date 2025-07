Das Musik Camp des OÖBV Bezirks­ver­bands Vöck­la­bruck erfreut sich über die Jah­re immer mehr an Beliebt­heit. So nah­men heu­er sage und schrei­be 197 Teil­neh­mer aus 36 Kapel­len an der musi­ka­li­schen Feri­en­wo­che im ABZ Lam­bach teil.

Wäh­rend der Woche arbei­te­ten 10 Dozen­ten und drei Orches­ter­lei­tern in einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm mit den Jugend­li­chen. Die­se konn­ten ihre musi­ka­li­schen Fähig­kei­ten ver­bes­sern und natür­lich neue Freund­schaf­ten knüp­fen. Täg­lich stan­den Regis­ter- und gemein­sa­me Orches­ter­pro­ben in drei Orches­tern am Pro­gramm. Neben den musi­ka­li­schen Akti­vi­tä­ten gab es auch vie­le Frei­zeit­an­ge­bo­te wie Baden, Fuß­ball, Vol­ley­ball oder etwa Tisch­ten­nis Tur­nie­re. Wei­ters gab es einen Türschilder-Bewerb.

Mon­tags fand für das A‑Orchester eine Spie­le­abend mit „Escape the ABZ“ statt, das B‑Orchester stu­dier­te eine klei­ne Marsch­show ein und dem C‑Orchester wur­de das BJO Vöck­la­bruck unter der Lei­tung von Anto­nia Dan­ter und Simon Zir­wig vor­ge­stellt. Am Mitt­woch wäh­rend des Kna­cker gril­len kam als Über­ra­schungs-Act die Schuh­plat­ter-Grup­pe “Mit Händ und Fiaß” aus Vorch­dorf, die mit den Jugend­li­chen einen gemüt­li­chen Abend ver­brach­ten. Don­ners­tags fand der Mar­schier­nach­mit­tag mit den bei­den Bezirks­stab­füh­rern Her­bert Bau­ern­feind und Josef Rind­ber­ger statt.

Höhe­punkt war das gro­ße Abschluss­kon­zert am Frei­tag, bei dem alle Teil­neh­mer ihr Kön­nen vor Publi­kum prä­sen­tier­ten. Die Stim­mung war aus­ge­las­sen und die Begeis­te­rung für Musik war deut­lich spür­bar. Das Feri­en­la­ger bot eine per­fek­te Mischung aus Ler­nen, Spaß und Gemeinschaft.

Reser­viert euch gleich den Ter­min für 2026, denn dort fin­det Musik Camp vom 19. bis 24. Juli statt!