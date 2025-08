Segel­tra­di­tio­nen haben am Atter­see ein lan­ges Zuhau­se. Schon die gan­ze Woche glei­ten im Rah­men der Atter­see­wo­che ele­gan­te Holz­boo­te über den See, man­che davon über ein Jahr­hun­dert alt. Am Sams­tag folgt der Abschluss die­ser beson­de­ren Woche: Die „Lan­ge Wett­fahrt“ wird zum 97. Mal aus­ge­tra­gen. Ein Klas­si­ker auf einem Kurs mit über 100-jäh­ri­ger Geschichte.

Pünkt­lich um 07:00 Uhr wird die Regat­ta mit einem Kano­nen­schuss vom Star­ter­turm eröff­net. Über 120 Boo­te mit etwa 350 Seg­le­rin­nen und Seg­lern wer­den die Her­aus­for­de­rung der 34 Kilo­me­ter lan­gen Stre­cke bei immer wech­seln­den Wind- und Wet­ter­ver­hält­nis­sen annehmen.

Ein beson­de­res High­light in die­sem Jahr ist die star­ke Prä­senz der soge­nann­ten „Libe­ras“. Die­se inno­va­ti­ven Ein­rumpf­boo­te zeich­nen sich durch extrem leich­tes Gewicht bei gleich­zei­tig gro­ßer Segel­flä­che aus und sind dank ihrer Kon­struk­ti­on unsink­bar. Fünf die­ser beein­dru­cken­den Boo­te wer­den an den Start gehen. Auf­grund ihrer Grö­ße und spe­zi­el­len Dyna­mik erhal­ten sie aus Sicher­heits­grün­den einen eige­nen Abschnitt an der Start­li­nie. Sie wol­len alle den Stre­cken­re­kord von 3h 9min 50sec knacken.

Die Lan­ge Wett­fahrt bil­det auch die letz­te Wer­tung der Long-Distance-Chall­enge, einer Seri­en­wer­tung, die die drei gro­ße Lang­stre­cken­re­gat­ten des UYCAs umfasst. Am Sams­tag wird bei der Lan­gen Wett­fahrt eine gro­ße See­run­de gese­gelt, bis hin­un­ter in die Burg­au. Gera­de die­ser Abschnitt ver­langt den Crews eini­ges ab, denn dort ist der Wind oft schwach. „Start ist zwar in Atter­see, doch eigent­lich star­tet man in der Burg­au noch­mal neu“, meint der sport­li­che Lei­ter und LDC-Titel­ver­tei­di­ger Gün­ther Lux.

Im letz­ten Jahr konn­te sich die 35m² Renn­klas­se „Rake­te“ den pres­ti­ge­träch­ti­gen „Burg­au­po­kal“ sichern, ver­ge­ben für die schnells­te berech­ne­te Zeit. Heu­er wird es einen neu­en Sie­ger geben, denn die Rake­te kann wegen eines Defekts am Mast den Pokal nicht verteidigen.

Die 97. Lan­ge Wett­fahrt ver­spricht auch heu­er wie­der sport­li­che Span­nung und stra­te­gi­sches Kön­nen. Wir sind gespannt, wer das Ren­nen für sich ent­schei­det und wel­che Crew sich in der Gesamt­wer­tung der Long-Distance-Chall­enge durch­set­zen kann!