„Wir frieren uns für euch den Arsch ab!“ So ließe sich diese ungewöhnliche Segel-Regatta in wenigen Worten zusammenfassen. Die Bootsklasse Optimist wird sonst von Kindern für erste Segelerfahrungen genutzt. Bei dieser Wettfahrt sitzen Erwachsene im Boot, um für Kinder Gutes zu tun…

Heuer fällt der Startschuss zum 17. Mal. Wie in den vergangenen drei Jahren findet die Regatta und das dazugehörige 2-Tage-Zeltfest wieder im Union-Yacht-Club Attersee statt. Das Clubgelände, das sonst ausschließlich Clubmitgliedern und Seglern vorbehalten ist, öffnet beim EISARSCH nicht nur die Spendenherzen. Die Tore des Club-Geländes sind für Jedermann*frau geöffnet. Einfach kommen, zuschauen und mitfeiern! Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher aus Nah und Fern!

Der EISARSCH ist die Pflichtregatta für alle hartgesottenen Seeleute mit weicher Seele.

Frei nach norddeutschem Vorbild werden rund 100 Erwachsene (das Mindestalter ist 20 Jahre) in Kinderjollen der Klasse Optimist an den Start der frostigsten Veranstaltung des Jahres gehen. Die Bootsklasse Optimist ist für ein Segler*innengewicht bis 40kg ausgelegt und kann so manchen gestandenen Seebären kaum über Wasser halten. Gerade für die Klasse jenseits der 100kg ist es alljährlich ein Drahtseilakt zwischen eisigem Nass und trockenem Ziel.

Für heiße Stimmung während der unerbittlichen Positionskämpfe ist schon jetzt gesorgt. Während sich die hartgesottenen den „Arsch“ abfrieren, können sich die an Land gebliebenen an der Gastronomie nach Lust und Laune von innen aufwärmen: Dafür steht ein geheiztes Festzelt mit jeder Menge fester und flüssiger Kulinarik zur Verfügung.

Ab Freitag ist das geheizte Festzelt in Betrieb.

Ob als Teilnehmer*in oder Zuschauer*in: Trotzen Sie Eis und Schnee und unterstützen Sie mit Ihrem Kommen das karitative Ziel der Veranstaltung, damit Kindern in schwierigen Lebensumständen warm ums Herz wird. Der Reinerlös des Charity-Events EISARSCH 2025 kommt der Organisation „Seelenpflaster“ zugute. Seelenpflaster, ein Verein in Nußdorf am Attersee, bezahlt die Psychotherapie-Einheiten von Kindern in Krisen, deren Eltern sich diese nicht leisten können. (www.verein-seelenpflaster.org)

Der EISARSCH – ein Highlight für Optimist*innen in Optimisten!

Spenden bitte an „EISARSCH“ IBAN: AT10 3436 3000 0008 0820 | BIC: RZOO AT2L363

Anmeldung und Spenden ab sofort auf www.eisarsch.at

Eröffnung und Registrierung ab 06.12.24 ab 16 Uhr

Start 07.12.2024 um 12 Uhr 12 Minuten vor dem Union-Yacht-Club Attersee

www.eisarsch.at | info@eisarsch.at | Michael Gilhofer +43 664 / 83 96 111