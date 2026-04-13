Ein eindrucksvoller Abend für alle Bergsport- und Naturbegeisterten erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, den 17. April 2026, in der Kletterhalle Bad Ischl. Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Ski-Überquerung der Tauern durch Christian Gamsjäger.

Gamsjäger berichtet in seinem Vortrag über die vollständige Durchquerung der Tauern auf Skiern. Er schildert dabei die alpinen Herausforderungen dieser Unternehmung, wechselhafte Wetterbedingungen sowie intensive Erfahrungen im hochalpinen Gelände

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und richtet sich an Bergsportinteressierte sowie an alle, die sich für hochalpine Unternehmungen und deren Herausforderungen begeistern.

Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden kommen einer Familie aus Bad Ischl zugute.