In Attersee am Attersee hat am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 16-Jähriger ohne Führerschein einen Autounfall verursacht.

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, welcher nicht im Besitz einer erforderlichen Lenkberechtigung ist, lenkte am 29. November 2025 gegen 04:25 Uhr einen PKW auf der B151 Attersee Straße von Attersee am Attersee kommend Richtung Seewalchen am Attersee. Am Beifahrersitz befand sich der 18-Jährige Zulassungsbesitzer des PKW.

Betrunken gegen Mauer gekracht und geflüchtet

Auf Höhe von Straßenkilometer 14,460 kam der 16-Jährige mit dem Auto links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, wodurch das Fahrzeug schwer beschädigt wurde. Die beiden flüchteten laut Polizei daraufhin von der Unfallstelle.

Beifahrer zeigte Unfall an

Da der 18-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, suchte er selbständig ein Krankenhaus und anschließend, gegen 08:45 Uhr, eine Polizeidienststelle auf, um den Unfall anzuzeigen.

Der 16-jährige Lenker konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter Alkomattest bei dem 16-Jährigen ergab 1,14 Promille. Er zeigte sich geständig.“ Polizei Oberösterreich, Presseaussendung