Am Frei­tag, dem 18. Juli, wur­de in Alt­müns­ter der 426. Kir­tag bei strah­len­dem Son­nen­schein eröff­net. Hun­der­te Gäs­te ström­ten rund um das Schloss Eben­zwei­er, um die beson­de­re Stim­mung und das viel­sei­ti­ge Pro­gramm zu genießen.

Schon zu Beginn zeig­te sich, dass die­ser Kir­tag mehr als nur ein Volks­fest ist. Mit dem tra­di­tio­nel­len Bier­an­stich durch Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer star­te­te der Frei­tag stim­mungs­voll. Der Kir­tag steht für Begeg­nung, Gemein­schaft und Unter­hal­tung und genau das wur­de auch heu­er wie­der groß­ge­schrie­ben. Hier domi­nier­ten beim Troad­kostn die Spat­zen­grup­pe der HTV D’Altmünsterer mit ihren Darbietungen.

Daher war es kaum ver­wun­der­lich, dass sich der Bereich rund um das Schloss der Schloss­park rasch mit Men­schen füll­te. Ob Kin­der­ka­rus­sell, Auto­drom oder der rasan­te Break Dance, für Jung und Alt war Span­nung garan­tiert. Die lachen­den Gesich­ter der Kin­der vor dem Karus­sell sagen mehr als vie­le Worte.

Kuli­na­risch ließ der Kir­tag eben­falls kei­ne Wün­sche offen. Klas­si­ker wie Bos­na, Grill­hendl oder Donuts waren genau­so gefragt wie die haus­ge­mach­ten Mehl­spei­sen und Kuchen. Zudem über­zeug­te die Viel­falt der regio­na­len Spe­zia­li­tä­ten durch hohe Qua­li­tät und lie­be­vol­le Zube­rei­tung. Der Duft nach Gegrill­tem und fri­schen Scho­ko­spie­ßen zog Besu­cher magisch an.

Beson­de­re Stim­mung herrsch­te am Sams­tag beim Open-Air-Kon­zert der Krau­hölzl Musi auf dem Platz des FC Alt­müns­ter. Trotz som­mer­li­cher Hit­ze fei­er­ten die Gäs­te aus­ge­las­sen bis in die Nacht. Wei­ter­hin sorg­te der Sonn­tag für ein emo­tio­na­les High­light: Die Lead­sän­ge­rin „Sas­si“ Holz­in­ger der Seer über­rasch­te das Publi­kum, indem sie gemein­sam mit der Markt­mu­sik Alt­müns­ter den Song „Wild’s Wos­sa“ per­form­te. Infol­ge­des­sen koch­te die Stim­mung am gan­zen Gelände.

Sicher­heits­maß­nah­men wur­den eben­falls nicht dem Zufall über­las­sen. So war die Eben­zwei­er­stras­se Frei­tag und Sams­tag mit Beton­blö­cken abge­si­chert, wodurch Not­fall­fahr­zeu­ge jeder­zeit trotz­dem pas­sie­ren konn­ten. Auch Poli­zei­strei­fen sorg­ten für Ord­nung. Zusätz­lich erleich­ter­te ein eigens orga­ni­sier­ter Heim­bring­dienst mit zwei Lini­en den siche­ren Heimweg.

Am Sonn­tag und Mon­tag ist das Fest der Alt­müns­terer mit dem tra­di­tio­nel­len Standl­markt, wo der eine oder ande­re Arti­kel ein­ge­kauft wer­den konn­te. Trotz aller Aus­ge­las­sen­heit war spür­bar, wie wich­tig Tra­di­ti­on und Zusam­men­halt in Alt­müns­ter sind.

„Es ist ein­fach schön, wie die Men­schen hier zusam­men fei­ern“, mein­te ein Ehe­paar aus Linz. „Der Blick auf den Traun­stein, die Musik, das Essen, bes­ser geht’s nicht“, ergänz­te eine Besu­che­rin aus dem Salzkammergut.

Zusam­men­ge­fasst: Der Kir­tag in Alt­müns­ter war ein vol­ler Erfolg. Wet­ter, Stim­mung und Pro­gramm har­mo­nier­ten per­fekt – ein Fest, das noch lan­ge nach­wirkt. Und bei allem gilt: Bil­der sagen mehr als tau­send Worte.