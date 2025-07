Die so genann­te Club­über­ga­be beim Lions Club Bad Ischl fand dies­mal im Hotel Goi­se­rer Müh­le statt. Der schei­den­de Prä­si­dent Andre­as Wie­der blick­te noch­mals kurz zurück auf die Höhe­punk­te sei­nes Club­jah­res und dank­te sei­nem gesam­ten Team für die geleis­te­te Arbeit. Mit Stolz konn­te er berich­ten, dass ins­ge­samt 48 Hilfs­an­su­chen posi­tiv abge­wi­ckelt wer­den konn­ten, beson­ders am Her­zen waren ihm Aktio­nen für Kin­der gele­gen: so etwa „Lions bewe­gen Schu­len“ oder das Gewalt­schutz-Prä­ven­ti­ons­pro­gramm „Mein Kör­per gehört mir“.

Er ver­gaß auch nicht, den Ehe­gat­tin­nen und Part­ne­rin­nen auf­rich­tig zu dan­ken, ohne deren Hil­fe die gro­ßen Lions-Acti­vi­ties wie Floh­markt, Punsch­stand oder Enten­ren­nen nicht zu bewäl­ti­gen wären. Anschlie­ßend über­gab er die Clubin­si­gni­en, aber auch die Ver­ant­wor­tung an sei­nen Nach­fol­ger Mag. Chris­tof Kra­vuts­ke, der gleich drei Tage spä­ter bei der Sie­ger­eh­rung des Enten Grand Prix sei­nen ers­ten Ein­satz als Prä­si­dent erleb­te. Der neue Club­chef bot einen Aus­blick auf das Som­mer­pro­gramm und appel­lier­te an alle Mit­glie­der, auch unter sei­ner Füh­rung so erfolg­reich im Diens­te der Nächs­ten Hil­fe zusammenzuarbeiten.