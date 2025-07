Anja Zim­mer­mann (43) aus Rut­zen­moos lei­tet seit kur­zem den Bereich Mobi­les Hos­piz Pal­lia­ti­ve Care der Cari­tas OÖ. Sie folgt auf Ulri­ke Pri­bil, die nach fast 25 Jah­ren enga­gier­ter Auf- und Aus­bau­ar­beit im Hos­piz­be­reich in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand tritt. Die Cari­tas ist mit Mobi­len Hos­piz- bzw. Pal­lia­tiv-Teams in Linz und Steyr sowie in den Bezir­ken Brau­nau, Rohr­bach, Urfahr-Umge­bung, Steyr-Land, Linz-Land und Kirch­dorf tätig.

Anja Zim­mer­mann diplo­mier­te 2004 an der renom­mier­ten Cha­ri­té in ihrer Hei­mat­stadt Ber­lin. Die Lie­be führ­te sie schließ­lich nach Ober­ös­ter­reich, wo sie eine Fami­lie grün­de­te und umfas­sen­de Erfah­rung in der Lang­zeit­pfle­ge sowie in der Beglei­tung von Men­schen mit Mehr­fach­be­ein­träch­ti­gun­gen sam­mel­te. Ein Satz prägt ihr beruf­li­ches wie pri­va­tes Han­deln: „Dem Leben nicht mehr Tage geben, son­dern den Tagen mehr Leben.“ Mit die­sem Leit­satz der Pal­lia­tiv-Pio­nie­rin Cice­ly Saun­ders beschreibt sie ihre Hal­tung: „Es ist mir wich­tig, das Leben bewusst zu genie­ßen und anzu­neh­men – egal ob jemand noch 30 Jah­re oder nur drei Mona­te vor sich hat. Mein Ziel ist eine ganz­heit­li­che, wür­de­vol­le und indi­vi­du­ell abge­stimm­te Begleitung.“

Kos­ten­lo­se Unter­stüt­zung für Betrof­fe­ne und Angehörige

Von den mobi­len Hos­piz- und Pal­lia­tiv­teams der Cari­tas wer­den schwerst­kran­ke Men­schen am Lebens­en­de sowie deren Ange­hö­ri­ge kos­ten­los umfas­send unter­stützt. Das Ange­bot reicht von Bera­tung bei der Betreu­ung zu Hau­se über die Durch­füh­rung von schmerz­lin­dern­den Pfle­ge­maß­nah­men bis hin zur Beglei­tung in der Zeit des Abschied­neh­mens und der Trau­er. Ziel ist es, die indi­vi­du­el­le Lebens­qua­li­tät bis zuletzt zu erhal­ten und zu för­dern. Infor­ma­ti­on: www.hospiz-caritas.at