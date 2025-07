Eine 63-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den ist am Mitt­woch­vor­mit­tag bei einer E‑Bike-Tour schwer gestürzt. Sie kam auf einer nas­sen Brü­cke zu Sturz und fiel in ein Bachbett.

Unfall auf Forststraße beim Wanderweg

Am Mitt­woch, dem 30. Juli 2025, gegen 10:05 Uhr, fuhr die 63-Jäh­ri­ge mit ihrem E‑Bike auf einer Forst­stra­ße im Bezirk Gmun­den in Rich­tung Ein­stieg eines Wan­der­we­ges. Kurz vor dem Ein­stieg woll­te sie eine Brü­cke über­que­ren, ver­lor dabei jedoch auf der nas­sen Ober­flä­che die Kon­trol­le über ihr Fahr­rad und stürz­te in das dar­un­ter­lie­gen­de Bachbett.

Hubschrauber-Einsatz nach Sturz

Ein zufäl­lig anwe­sen­der Pas­sant beob­ach­te­te den Unfall und alar­mier­te umge­hend den Not­ruf. Die Frau wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Der Not­arzt­hub­schrau­ber „Mar­tin 3“ brach­te die Ver­un­glück­te ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl.