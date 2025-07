Vöck­la­bruck. Das OKH Open Air Wochen­en­de 2025 ist Geschich­te – und hat erneut gezeigt, wel­che Strahl­kraft ein ambi­tio­nier­tes, ehren­amt­lich getra­ge­nes Kul­tur­pro­gramm für eine gan­ze Regi­on ent­wi­ckeln kann. Vom 24. bis 26. Juli ver­wan­del­te sich das Gelän­de vor dem Offe­nen Kul­tur­haus Vöck­la­bruck in eine leben­di­ge Frei­licht­büh­ne, die rund 900 Besucher:innen aus ganz Öster­reich nach Vöck­la­bruck lockte.

Drei Tage lang erleb­ten die Gäs­te ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm, das von Poet­ry Slam über Jazz bis hin zu Kin­der­kul­tur und inter­na­tio­nal erfolg­rei­cher Indie-Musik reich­te. Den Auf­takt mach­te das Lite­ra­tur & Jazz Open Air am Don­ners­tag mit Mie­ze Medu­sa, ihres­zei­chens Pio­nie­rin der öster­rei­chi­schen Poet­ry Slam Sze­ne, und dem Micha­el Acker Elec­tric Trio. Obwohl wet­ter­be­dingt nach indoor ver­legt wer­den muss­te, tat das der Stim­mung kei­nen Abbruch. Die Kom­bi­na­ti­on aus bild­haf­ter Wort­kunst und impro­vi­sier­tem Jazz zog das Publi­kum von Beginn an in ihren Bann.

Das Fami­li­en Open Air am Frei­tag brach­te trotz Regen­wet­ter Fes­ti­val­stim­mung für die gan­ze Fami­lie. Kin­der­lie­der­ma­cher Bern­hard Fibich begeis­ter­te mit sei­nen zeit­lo­sen Lie­dern von der “Dschun­gel­band” bis zum “Gugel­hupf, hupf, hupf”, Maria Hue­mer dol­metsch­te das gesam­te Kon­zert in öster­rei­chi­sche Gebär­den­spra­che. Dia­bo­lo-Welt­re­kord­hal­ter Vale­ri­an Kapel­ler sporn­te vor und nach dem Kon­zert beim gro­ßen Mit­mach­zir­kus Jung und Alt zu artis­ti­schen Höchst­leis­tun­gen an.

Den krö­nen­den Abschluss bil­de­te das Kon­zert Open Air am Sams­tag mit My Ugly Cle­men­ti­ne. Die Wie­ner Super­group um Sophie Lin­din­ger, Mira Lu Kovacs und Nasta­s­ja Ron­ck bewies ein­drucks­voll, war­um sie inter­na­tio­na­le Fes­ti­vals erobert und renom­mier­te Prei­se gewinnt. Ihr Sound zwi­schen Post-Punk und Pop­me­lo­die, gepaart mit kraft­vol­len Bot­schaf­ten zu Femi­nis­mus und Empower­ment, sorg­te für einen unver­gess­li­chen Sams­tag­abend. Sup­port-Act Panik Delu­xe stimm­te mit ihrer dunk­len Elek­tro-Gothic-Ästhe­tik per­fekt ein, wäh­rend DJ Sim­o­ny­hittn und DJ Toni Tel­ler den Abend musi­ka­lisch rahmten.

Auch das kuli­na­ri­sche Ange­bot trug zum Erfolg bei: Der Food­truck “Wild Ones 4” ver­wöhn­te am Don­ners­tag mit regio­na­len Spe­zia­li­tä­ten, die Vöck­la­bru­cker “De Miche­le” sorg­ten mit ita­lie­ni­schen Gerich­ten für kuli­na­ri­sche Viel­falt, und rEIS­E­CKERs Eis­ma­nu­fak­tur brach­te mit dem “Haus­ruck­wald Milch­eis” loka­le Geschmacks­er­leb­nis­se direkt per Las­ten­rad aufs Gelän­de. Als Green Event durch­ge­führt, setz­te das Open Air auch öko­lo­gi­sche Akzen­te und zeig­te, dass Nach­hal­tig­keit und Kul­tur­ge­nuss Hand in Hand gehen können.

Das OKH Open Air hat sich als wich­ti­ger Impuls­ge­ber für die regio­na­le Kul­tur­sze­ne eta­bliert. Mög­lich wird ein sol­ches Fes­ti­val nur durch das außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment der vie­len frei­wil­li­gen Helfer:innen. Von der Pla­nung über den Auf­bau bis zur Durch­füh­rung und dem Abbau – rund 100 ehren­amt­li­che Kräf­te sorg­ten dafür, dass das Open Air rei­bungs­los ablau­fen konn­te. Ihr uner­müd­li­cher Ein­satz, oft im Hin­ter­grund und ohne gro­ße Auf­merk­sam­keit, bil­det das Fun­da­ment für Ver­an­stal­tun­gen die­ser Qua­li­tät. Das OKH dankt allen Betei­lig­ten herz­lich für ihren Bei­trag zu die­sem beson­de­ren Wochenende!

Die Reso­nanz des Publi­kums bestä­tigt: Das OKH Open Air ist zu einem unver­zicht­ba­ren Fix­punkt im ober­ös­ter­rei­chi­schen Kul­tur­ka­len­der gewor­den – ein Fes­ti­val, das beweist, dass gro­ße Kul­tur auch in klei­ne­ren Städ­ten zu Hau­se sein kann. Der Ter­min für das OKH Open Air 2026 steht bereits: 23.–25.07.2026.