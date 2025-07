Ein tsche­chi­sches Ehe­paar muss­te am Mitt­woch­abend von der Berg­ret­tung und Poli­zei aus alpi­ner Not­la­ge in Gos­au befreit wer­den. Die bei­den Wan­de­rer waren ohne adäqua­te Aus­rüs­tung in der Dun­kel­heit unter­wegs und nutz­ten den Blitz ihrer Kame­ra als Lichtquelle.

Falsche Routenwahl beim Abstieg

Am 23. Juli 2025 star­te­ten eine 41-jäh­ri­ge Frau und ein 47-jäh­ri­ger Mann aus Tsche­chi­en in den frü­hen Mor­gen­stun­den vom Vor­de­ren Gos­au­see zur Ada­mek­hüt­te. Nach rund fünf Stun­den Auf­stieg erreich­ten sie ihr Ziel gegen Mit­tag und leg­ten eine län­ge­re Rast ein. Gegen 14:30 Uhr bega­ben sie sich auf den Rückweg.

Statt den seil­ver­si­cher­ten, stei­len Nor­mal­an­stieg zu nut­zen, ent­schie­den sie sich für den alter­na­ti­ven Abstiegs­weg über die soge­nann­te „Kogl­gas­se“. Dabei han­delt es sich um einen zwar mar­kier­ten, aber alpi­nen und im obe­ren Bereich schwie­ri­gen Steig, der sel­ten began­gen wird.

Wetterumschwung und fehlende Ausrüstung

Wäh­rend des Abstiegs ver­schlech­ter­te sich das Wet­ter deut­lich – star­ker Regen setz­te ein. In Ver­bin­dung mit dem anspruchs­vol­len Gelän­de kamen die Wan­de­rer nur lang­sam vor­an. Als es dun­kel wur­de und der Akku des Mobil­te­le­fons bei­na­he leer war, baten sie gegen 21:45 Uhr über eine Bekann­te um Hil­fe. Da sie kei­ne geeig­ne­te Beleuch­tung dabei­hat­ten, nutz­ten sie not­ge­drun­gen das Blitz­licht ihrer Spie­gel­re­flex­ka­me­ra, um sich zu orientieren.

Rettung in der Nacht

Die Berg­ret­tung Gos­au sowie ein Beam­ter der Alpi­nen Ein­satz­grup­pe der Poli­zei stie­gen zu den durch­näss­ten und erschöpf­ten Wan­de­rern auf. Bei­de wur­den unver­letzt, aber deut­lich erschöpft ins Tal gebracht.

Quel­le: LPD OÖ