Fünf Schülerinnen und Schüler der HLW Bad Ischl haben erfolgreich den E-Learning-Kurs „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte:r“ absolviert und die abschließende Prüfung bestanden.

Der Kurs ist Teil eines Ausbildungsangebots der FH Oberösterreich, das auf den steigenden Bedarf an Fachkräften im Bereich ESG (Environmental, Social, Governance) reagiert. Unternehmen sind zunehmend gefordert, die Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung umzusetzen – entsprechend wächst die Nachfrage nach qualifiziertem Personal.

Die Ausbildung kombiniert rund 20 Stunden Schulunterricht mit einem ergänzenden Prüfungstutorium am Campus in Wels. Ergänzend dazu stehen strukturierte Lehrmaterialien auf einer Online-Plattform zur Verfügung, die eine praxisnahe und systematische Auseinandersetzung mit den komplexen ESG-Themen ermöglichen.

Für die fünf Absolventinnen und Absolventen der HLW Bad Ischl stellt das Zertifikat eine wertvolle Zusatzqualifikation dar. Es verbessert ihre Chancen beim Berufseinstieg und kann darüber hinaus auf weiterführende Studiengänge angerechnet werden.

Mit ihrem Engagement zeigen die Schülerinnen und Schüler, wie frühzeitige Spezialisierung im Bereich Nachhaltigkeit bereits während der schulischen Ausbildung gelingen kann.