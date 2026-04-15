Am Donnerstag, 09. April 2026 fand in der WKO Gmunden der Auftakt der Veranstaltungsreihe „KI Praxistage“ statt.

Künstliche Intelligenz eröffnet unzählige neue Welten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Um sich im Dickicht der Anwendungen, Tools und Entwicklungen nicht zu verirren, fanden am Donnerstag, 09. April 2026 in der WKO Gmunden im Rahmen der KI Praxistage Impulsvorträge und intensive Workshops für das eigene Business im KMU-Bereich statt.

Künstliche Intelligenz bietet viele konkrete Lösungen für die Herausforderungen im betrieblichen Alltag. Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und Ressourcen zu schonen. Man muss nur wissen, wie man sie sinnvoll einsetzt.

Schnelle KI-Hacks und maßgeschneiderte KI-Lösungen

„Was vorher nicht sinnvoll machbar war, weil es zu aufwändig war, ist jetzt in Sekunden möglich“, beschreibt Web-Entwickler und KI-Tour-Trainer Manfred Baldauf. „Ich zeige in meinen Workshops viele schnelle KI-Hacks, die jeder in seinem Betrieb anwenden kann, und erkläre KI-Tools, die den Arbeitsalltag erleichtern und die Effektivität steigern.“

Wie man mit Hilfe von KI den eigenen Markenauftritt analysieren und verbessern kann, ist Thema des Workshops der Kommunikationsberaterinnen Alessa Prochaska und Melanie Lindorfer. Sie haben ein eigenes Tool erstellt, das die Datenanalyse übernimmt und zum Beispiel mit dem Anwender darüber kommuniziert, welche Wörter im Markenauftritt welche Zielgruppe besser ansprechen.

Thomas Schorn erklärt, wie mit „Vibe Coding“ jeder sicher eigene Apps entwickeln kann und betont dabei die Wichtigkeit, die KI nicht mit sensiblen Daten zu füttern.

Das Thema „KI-Agenten“ greift Matthias Strafinger in seinem Workshop auf. Er betont die Bedeutung einer durchdachten KI-Strategie, um KI-Agenten effektiv für Aufgaben wie das Erstellen von Quartalsberichten einzusetzen.

„Wir als Bezirksstelle Gmunden sind bemüht, Wissen am Puls der Zeit unseren Unternehmern der Region zu vermitteln. Mit dem KI Praxistag, dem Impulsvortrag sowie den vertiefenden Workshops ist uns das ausgezeichnet gelungen!“ betont Sigrid Schuster, BEd MBA (Leiterin WKO Gmunden) die hohe Wertigkeit dieser Veranstaltung.