Bei den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten der Nach­wuchs­klas­sen von 24. bis 27. Juli 2025 in Kap­fen­berg prä­sen­tier­te sich der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck in abso­lu­ter Top­form. Unter knapp 400 Ath­le­ten aus 49 Ver­ei­nen stell­te der SVV nicht nur das größ­te Team Ober­ös­ter­reichs, son­dern auch das ein­zi­ge, das in allen Staf­fel­be­wer­ben an den Start ging. Her­aus­ra­gen­der Ath­let war Dani­el Leit­ner, der mit einem neu­en OÖ-Rekord über 100 m Frei­stil ein Aus­ru­fe­zei­chen setz­te. Ins­ge­samt erschwamm das Team 2x Gold, 1x Bron­ze, 9 A‑Finale (Vor­lauf­platz 1–8), 9 B‑Finale (Volauf­platz 9–16) und 14 Top-Ten-Ränge.

Schon im ers­ten Bewerb, den 200 m Frei­stil, zeig­te der 14-jäh­ri­ge Dani­el Leit­ner bereits im Vor­lauf mit 2:04,21 eine deut­li­che Stei­ge­rung sei­ner Best­zeit. Im Fina­le topp­te er die­se Leis­tung noch­mals ein­drucks­voll und sicher­te sich mit 2:03,46 sou­ve­rän die Gold­me­dail­le. Über 100 m Frei­stil blieb er im Vor­lauf noch knapp über dem bestehen­den OÖ-Rekord in der Klas­se 14 Jah­re und jün­ger. Im Fina­le ließ er dann kei­nen Zwei­fel offen: Mit 54,34 Sekun­den unter­bot er die alte Mar­ke aus dem Jahr 2007 um 21 Hun­derts­tel und lös­te damit nie­mand Gerin­ge­ren als Lan­des­trai­ner Dani­el Wart­ner als Rekord­hal­ter ab. Mit 2,5 Sekun­den Vor­sprung auf den Zweit­plat­zier­ten domi­nier­te er das Ren­nen klar und ver­fehl­te den Ö‑Altersklassenrekord nur hauch­dünn um fünf Hun­derts­tel. Auch über 100 m Schmet­ter­ling stei­ger­te er sich zwei­mal und beleg­te im A‑Finale mit einer Top­zeit den star­ken, aber undank­ba­ren 4. Rang

Han­nah Motz (Jg. 2013) kämpf­te im A‑Finale über 200 m Brust beherzt um Bron­ze, ver­pass­te das Podest aber als Vier­te nur knapp. Über die hal­be Distanz wur­de sie für ihre Leis­tung belohnt und durf­te sich über Rang drei und eine ver­dien­te Bron­ze­me­dail­le freu­en. Über 200 m Lagen ver­bes­ser­te sie ihre Best­zeit sowohl im Vor­lauf als auch im Fina­le und beleg­te Platz 13. Die gleich­alt­ri­ge Karo­li­ne Drack zeig­te über 100 m Schmet­ter­ling ihr Kön­nen, pul­ve­ri­sier­te ihre Best­zeit und schwamm ins A‑Finale, wo sie den ach­ten Platz erreich­te. Auch über 100 m Frei­stil gelang ihr mit Rang 15 im B‑Finale und einem wei­te­ren per­sön­li­chen Rekord eine star­ke Vorstellung.

Vier Final­teil­nah­men gin­gen auf das Kon­to des 14-jäh­ri­gen Arthur May­er, der über 100 m Brust das B‑Finale gewann und ins­ge­samt Neun­ter wur­de. Auch über 100 m Frei­stil (Rang 12) und 200 m Lagen (Rang 16) stei­ger­te er sei­ne Best­zei­ten deut­lich. Am letz­ten Wett­kampf­tag lie­fer­te er im A‑Finale über 100 m Schmet­ter­ling ein star­kes Ren­nen ab und schlug als Fünf­ter direkt hin­ter Ver­eins­kol­le­ge Dani­el Leit­ner an. Der erst 11-jäh­ri­ge Jakob Edtho­fer trat mutig gegen älte­re Kon­kur­renz an, und setz­te im A‑Finale über 100 m Brust mit einer Top­zeit und Rang 4 ein Aus­ru­fe­zei­chen für die Zukunft. Auch über 400 m Lagen erreich­te er das A‑Finale und wur­de Ach­ter. An den letz­ten bei­den Wett­kampf­ta­gen fiel Jakob lei­der krank­heits­be­dingt aus.

Die 15-jäh­ri­ge Maria Maak konn­te über 800 m Frei­stil mit einer per­sön­li­chen Best­zeit auf Platz 11 schwim­men. Über 100 m Schmet­ter­ling und 200 m Frei­stil erreich­te sie jeweils das B‑Finale und beleg­te dort zwei­mal Rang 15. Mag­da­le­na Burg­stal­ler (Jg. 2013) qua­li­fi­zier­te sich über 100 m Frei­stil für das B‑Finale und schwamm mit neu­er per­sön­li­cher Best­zeit auf Rang 11. Azra Dau­to­vic (16 Jah­re) sicher­te sich über die 100 m Frei­stil eine neue per­sön­li­che Best­mar­ke, und erreich­te im B‑Finale über 200 m Frei­stil den 16. Platz.

Mit zwei neu­en Best­zei­ten glänz­te Her­bert Motz (Jg. 2010). Über 100 m Frei­stil blieb er erst­mals unter einer Minu­te und zeig­te auch über 100 m Brust eine kla­re Leis­tungs­stei­ge­rung. Maxi­mi­li­an Josef Pickl (16 Jah­re) bestä­tig­te sei­ne gute Form mit einer per­sön­li­chen Best­zeit über 100 m Frei­stil. Auch die 15-jäh­ri­ge Sophie Burg­stal­ler und die 16-jäh­ri­ge Timea Leit­ner stei­ger­ten sich über die­sel­be Stre­cke. Ali­na Cris­tea (Jg. 2011), Leo­nard Pickl (Jg. 2012) und Fin­ja Zim­mer­mann (Jg. 2009) lie­fer­ten im 100-m-Frei­stil-Bewerb eben­falls star­ke Leis­tun­gen ab und erreich­ten vor­de­re Plat­zie­run­gen in ihren jewei­li­gen Jahrgängen.

Neben den vie­len Ein­zel­er­fol­gen zeig­te sich der SV Vöck­la­bruck auch in den Staf­fel­be­wer­ben von sei­ner bes­ten Sei­te. In der Damen­klas­se über 4 x 100 m Frei­stil erreich­te das Team mit Timea Leit­ner Timea, Fin­ja Zim­mer­mann, Azra Dau­to­vic und Maria Maak den 9. Platz. Eine Dis­qua­li­fi­ka­ti­on ver­hin­der­te lei­der eine Plat­zie­rung über 4 x 100 m Lagen.

Die Her­ren­staf­fel mit Maxi­mi­li­an Josef Pickl Maxi­mi­li­an, Her­bert Motz, Arthur May­er und Dani­el Leit­ner schlug sich stark und beleg­te im 4 x 100 m Frei­stil Bewerb Rang 7 – trotz ihres jun­gen Durchschnittsalters.

Im Mixed-Staf­fel­be­werb über 4 x 100 m Frei­stil hol­te das Quar­tett mit Maria Maak, Fin­ja Zim­mer­mann, Her­bert Motz und Dani­el Leit­ner einen her­aus­ra­gen­den 6. Platz. Nur Wie­ner und ein Tiro­ler Team lagen vor ihnen. Über 4 x 100 m Lagen erziel­te die Mixed-Staf­fel (Maria Maak, Fin­ja Zim­mer­mann, Her­bert Motz und Maxi­mi­li­an Josef Pickl) den star­ken 10. Rang.

Mit 2 Gold­me­dail­len, 1 Bron­ze­me­dail­le, 18 Final­plät­zen, 14 Top-Ten-Rän­gen, einer Viel­zahl per­sön­li­cher Best­zei­ten und einem neu­en OÖ-Alters­klas­sen-Lan­des­re­kord konn­te der SV Vöck­la­bruck ein höchst erfolg­rei­ches Meis­ter­schafts­wo­chen­en­de als Sai­son­ab­schluss verbuchen.

Gra­tu­la­ti­on an alle Akti­ven, Trai­ner, Eltern und Unterstützer!

