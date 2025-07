Als gebür­ti­ger Pet­ten­ba­cher besuch­te Tho­mas Hernd­ler in sei­ner Jugend die Volks- und Haupt­schu­le in Pet­ten­bach. Nach dem Abschluss des Poly­tech­ni­kums im Jahr 1992 begann er eine Elek­tro­tech­nik-Leh­re als Elek­tro­me­cha­ni­ker für Schwach­strom (Elek­tro­ni­ker) bei Fro­ni­us in sei­nem Heimatort.

Nach der Werk­meis­ter­schu­le für Indus­trie­elek­tro­nik am WIFI wid­me­te er sich bei Fro­ni­us dem Anla­gen- und Prüf­platz­bau. In Abend­kur­sen bil­de­te sich Herr Hernd­ler im Bereich Soft­ware­ent­wick­lung wei­ter und setz­te um die Jahr­tau­send­wen­de die ers­ten auto­ma­ti­sier­ten Fer­ti­gungs­li­ni­en für die Solar-Wech­sel­rich­ter bei Fro­ni­us um. Im ope­ra­ti­ven Geschäft des Unter­neh­mens erhielt Herr Hernd­ler Zug um Zug mehr Ver­ant­wor­tung: vom Pro­jekt­lei­ter bis zum Fer­ti­gungs­lei­ter für Gesamt-Öster­reich. Neben­be­ruf­lich absol­vier­te er den zwei­jäh­ri­gen Gene­ral Manage­ment Uni­ver­si­täts­lehr­gang. Ende 2010 wur­de Herr Hernd­ler als CPO in die Geschäfts­lei­tung der Fro­ni­us Inter­na­tio­nal GmbH auf­ge­nom­men. Seit 2020 ist Tho­mas Hernd­ler als COO für die gesam­te ope­ra­ti­ve Lei­tung der Fer­ti­gung und Logis­tik bei Fro­ni­us welt­weit verantwortlich.

Wäh­rend der Tätig­keit von Herrn Hernd­ler hat die Gesell­schaft eine sehr erfreu­li­che Ent­wick­lung genom­men. Von 272 Mit­ar­bei­te­rIn­nen zu Beginn sei­ner Lehr­zeit wuchs die Anzahl die­ser auf 6.700 im oö. Fami­li­en­un­ter­neh­men inklu­si­ve Toch­ter­ge­sell­schaf­ten. Der Umsatz wächst in der Zeit von 2010 (499 Mio.) bis 2024 um 86 Pro­zent auf 932 Mio Euro. Die Export­quo­te beträgt rund 90 %. Das Unter­neh­men ver­fügt über 38 inter­na­tio­na­le Toch­ter­ge­sell­schaf­ten und ein gro­ßes Netz­werk an Ver­triebs­part­nern in mehr als 60 Ländern.

Tho­mas Hernd­ler treibt auch ver­schie­de­ne Inter­na­tio­na­li­sie­rungs­pro­jek­te vor­an und auch der wei­te­re Aus­bau der bestehen­den Fer­ti­gungs- und Logis­tik­stand­or­te zählt zu sei­nen Erfolgen.

Dar­über hin­aus ist Herr Hernd­ler in der Fach­ver­tre­tung der Elek­tro- und Elek­tronik­in­dus­trie OÖ aktiv.