In Vöcklabruck hat die Polizei am Donnerstagabend einem Autolenker, der mit 103 statt maximal 50 km/h unterwegs war, den Führerschein vorläufig abgenommen.
“Polizisten führten am 14. August 2025 Geschwindigkeitsmessungen auf der B1 Wiener Straße im Stadtgebiet von Vöcklabruck durch. Bei den Geschwindigkeitsmessungen einem Lenker der Führerschein wegen massiver Überschreitung vorläufig abgenommen. Er war bei erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet mit 103 km/h gemessen worden.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
Schreibe einen Kommentar