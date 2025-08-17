In Vöck­la­bruck hat die Poli­zei in der Nacht auf Frei­tag einen 23-jäh­ri­gen Pro­be­füh­rer­schein-Len­ker gestoppt, der alko­ho­li­siert und deut­lich zu schnell unter­wegs gewe­sen sein soll. Zudem hat­te der Wagen des jun­gen Len­kers kein gül­ti­ges “Pickerl”.

Geschwindigkeitsmessung auf der B1

Am 14. August 2025 führ­ten Poli­zis­ten ab 22:15 Uhr Geschwin­dig­keits­kon­trol­len auf der B1 Wie­ner Stra­ße im Stadt­ge­biet von Vöck­la­bruck durch. Kurz vor 23:30 Uhr wur­de dabei ein Pick-up mit einer Geschwin­dig­keit von 98 km/h gemessen.

Alkoholtest mit 1,18 Promille

Das Fahr­zeug wur­de von der Strei­fe ange­hal­ten. Bei der Kon­trol­le des Len­kers stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab 1,18 Pro­mil­le. Dem 23-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wur­de dar­auf­hin der Pro­be­füh­rer­schein vor­läu­fig digi­tal abgenommen.

Weitere Anzeigen

Der Len­ker führ­te den phy­si­schen Füh­rer­schein nicht mit und am kon­trol­lier­ten Pick-up war zudem die Begut­ach­tungs­pla­ket­te bereits seit Novem­ber 2024 abge­lau­fen. Die Poli­zei erstat­te­te daher wei­te­re Anzei­gen an die Bezirks­haupt­mann­schaft Vöcklabruck.

Quel­le: LPD OÖ