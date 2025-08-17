In Vöcklabruck hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 23-jährigen Probeführerschein-Lenker gestoppt, der alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein soll. Zudem hatte der Wagen des jungen Lenkers kein gültiges “Pickerl”.
Geschwindigkeitsmessung auf der B1
Am 14. August 2025 führten Polizisten ab 22:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B1 Wiener Straße im Stadtgebiet von Vöcklabruck durch. Kurz vor 23:30 Uhr wurde dabei ein Pick-up mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h gemessen.
Alkoholtest mit 1,18 Promille
Das Fahrzeug wurde von der Streife angehalten. Bei der Kontrolle des Lenkers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,18 Promille. Dem 23-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde daraufhin der Probeführerschein vorläufig digital abgenommen.
Weitere Anzeigen
Der Lenker führte den physischen Führerschein nicht mit und am kontrollierten Pick-up war zudem die Begutachtungsplakette bereits seit November 2024 abgelaufen. Die Polizei erstattete daher weitere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck.
Quelle: LPD OÖ
Schreibe einen Kommentar