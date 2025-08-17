In Vöcklabruck ist am frühen Sonntagmorgen eine 17-Jährige aus einem Hotel im 2. Stock gestürzt. Die Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.
Zeuge hörte Hilferuf und Aufprall
Ein Zeuge nahm gegen 05:00 Uhr einen Hilferuf sowie kurz darauf einen Aufprall wahr. Er fand die 17-Jährige aus dem Bezirk Amstetten schwer verletzt auf dem Asphalt vor dem Hotel liegend.
Notärztliche Versorgung und Ermittlungen
Die Jugendliche wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen deuten auf ein Unfallgeschehen hin. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Quelle: LPD OÖ
