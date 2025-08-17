In Vöck­la­bruck ist am frü­hen Sonn­tag­mor­gen eine 17-Jäh­ri­ge aus einem Hotel im 2. Stock gestürzt. Die Jugend­li­che wur­de dabei schwer ver­letzt und ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Zeuge hörte Hilferuf und Aufprall

Ein Zeu­ge nahm gegen 05:00 Uhr einen Hil­fe­ruf sowie kurz dar­auf einen Auf­prall wahr. Er fand die 17-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Amstet­ten schwer ver­letzt auf dem Asphalt vor dem Hotel liegend.

Notärztliche Versorgung und Ermittlungen

Die Jugend­li­che wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus gebracht. Ers­te Ermitt­lun­gen deu­ten auf ein Unfall­ge­sche­hen hin. Der genaue Unfall­her­gang ist der­zeit noch Gegen­stand poli­zei­li­cher Ermittlungen.

Quel­le: LPD OÖ