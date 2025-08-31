Zu einem ver­meint­li­che schwe­ren Ver­kehrs­un­fall wur­den die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren Sonn­tag­früh auf die A1 West­au­to­bahn bei Schörf­ling am Atter­see gerufen.

Der Unfall pas­sier­te auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Wien, zwi­schen der Auto­bahn­auf­fahrt Schörf­ling am Atter­see und dem Park­platz Hain­bach-Nord, im Gemein­de­ge­biet von Schörf­ling am Atter­see. Ent­ge­gen ers­ter Befürch­tun­gen ende­te der Unfall offen­bar glimpf­lich, ein Ein­satz der Feu­er­wehr an der Unfal­lört­lich­keit war dann nicht not­wen­dig. Nach rund 30 Minu­ten war die Unfall­stel­le bereits gänz­lich geräumt und der Ein­satz soweit beendet.