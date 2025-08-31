Zu einem vermeintliche schweren Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren Sonntagfrüh auf die A1 Westautobahn bei Schörfling am Attersee gerufen.
Der Unfall passierte auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien, zwischen der Autobahnauffahrt Schörfling am Attersee und dem Parkplatz Hainbach-Nord, im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee. Entgegen erster Befürchtungen endete der Unfall offenbar glimpflich, ein Einsatz der Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit war dann nicht notwendig. Nach rund 30 Minuten war die Unfallstelle bereits gänzlich geräumt und der Einsatz soweit beendet.
