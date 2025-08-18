Tho­mas Stein­häus­ler (54) aus 4644 Scharn­stein stellt sich der Her­aus­for­de­rung sei­nes Lebens: 1.000 km und über 16.000 Höhen­me­ter beim RACE ACROSS AUS­TRIA EAST TO WEST. Nach vier Iron­man-Finis­hes, Berg­ma­ra­thons und unzäh­li­gen Her­aus­for­de­run­gen hat er im Ultra-Cycling sei­ne neue Lei­den­schaft ent­deckt – vor allem im „unsupported“-Format, das ihn beson­ders fas­zi­niert. Bereits 2024 stell­te er sich der RAA Chall­enge, heu­er will er es erneut wis­sen. Für Tho­mas zählt dabei nur eines: an die eige­nen Gren­zen gehen – und das Ziel erreichen.

Das RACE ACROSS AUS­TRIA (RACA) ist ein selbst­un­ter­stütz­tes (unsup­port­ed) Ultra-Distanz Rad­ren­nen, das Öster­reich in zwei Events jähr­lich einer­seits von Nord nach Süd und ande­rer­seits von Ost nach West durch­quert: RACA NORTH-SOUTH und RACA EAST TO WEST. Dabei wer­den Distan­zen von bis zu 1.000 km zurück­ge­legt und bis zu 16.000 Höhen­me­ter bewäl­tigt.

RACA EAST TO WEST Edi­ti­on 02.2025: Nickelsdorf-Feldkirch

26. – 30. August 2025

Die vor­ge­ge­be­ne Stre­cke führt vom öst­lichs­ten Punkt Öster­reichs Nickels­dorf über die schöns­ten Pässe …

Sem­me­ring Pass (965m), Sölk­pass (1.788m), Tur­ra­cher Höhe (1.795m), Win­di­sche Höhe (1.110m), Kar­tit­scher Sat­tel (1.525m), Isels­berg Pass (1.209m), Groß­glock­ner Hoch­tor (2.504m), Edel­weiß­spit­ze (2.571m), Ger­los­pass (1.628m), Küh­tai Sat­tel (2.017m), Hahn­ten­n­joch (1.894m), Hoch­t­ann­berg (1.678m), Faschina­joch (1.486m) … zum west­lichs­ten Punkt ins Ziel nach Feldkirch

Neu bei der Edi­ti­on 02.2025: Son­der­wer­tung Hei­li­gen­blut-Edel­weiß­spit­ze (Glock­ner Man, Glock­ner Woman) unter­stützt von Wies­bau­er Wurst­spe­zia­li­tä­ten!

Das RACA ist bereits jetzt das größ­te selbst­un­ter­stütz­te Ultra-Rad­ren­nen Öster­reichs und ran­giert inner­halb Euro­pas unter den Top 5.

TOP-ULTRA RADFAHRER/INNEN STE­HEN AM START

Wir freu­en uns, dass wir eini­ge der bes­ten Ultra-Rad­fah­rer/in­nen der Welt am Start haben: RACA 1000 Vor­jah­res­sie­ger und Ultra-Exper­te Robert Mül­ler (GER) wird ver­su­chen, sei­nen Titel zu ver­tei­di­gen. Sei­ne Her­aus­for­de­rer sind der aktu­el­le Euro­pa­meis­ter im unsup­port­ed Ultra-Rad­sport Ste­fan Fet­tes (GER) und der Vize-Euro­pa­meis­ter Danie­le Rel­li­ni (ITA). Auch der dritt­plat­zier­te der EM, Nico­las Lin­dert (GER) wird am Start stehen.

Bei den Damen freu­en wir uns über Staats­meis­te­rin Anna Bach­mann (AUT) als Favo­ri­tin.