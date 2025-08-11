Am 7. September 2025 feiern wir mit großer Freude das 60-jährige Bestehen unseres Chores.
Rund 30 engagierte Mitglieder gestalten um 10 Uhr in der Pfarrkirche Altmünster die Messe mit der Messe Brève in C von Charles Gounod.
Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein, mit uns im Kirchenhof weiterzufeiern. Beim Frühschoppen werden sie mit Schmankerl vom Grill, kühlen Qualitätsweinen sowie hausgemachten Kuchen und Kaffee verwöhnt.
Für musikalischen Schwung sorgen die „Heibodndirdlduscha“ – gute Laune ist garantiert!
