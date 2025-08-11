Am 7. Sep­tem­ber 2025 fei­ern wir mit gro­ßer Freu­de das 60-jäh­ri­ge Bestehen unse­res Chores.

Rund 30 enga­gier­te Mit­glie­der gestal­ten um 10 Uhr in der Pfarr­kir­che Alt­müns­ter die Mes­se mit der Mes­se Brè­ve in C von Charles Gounod.

Im Anschluss laden wir Sie herz­lich ein, mit uns im Kir­chen­hof wei­ter­zu­fei­ern. Beim Früh­schop­pen wer­den sie mit Schman­kerl vom Grill, küh­len Qua­li­täts­wei­nen sowie haus­ge­mach­ten Kuchen und Kaf­fee verwöhnt.

Für musi­ka­li­schen Schwung sor­gen die „Hei­bodn­dirdl­du­scha“ – gute Lau­ne ist garantiert!