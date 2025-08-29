Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 11. September 2025 herzlich zum Konzert im Rahmen der Reihe thursdays4jazz mit dem Anna Maurer Trio ein. Die oberösterreichischen Musiker:innen präsentieren ihre eigenständige Fusion aus Jazz, Latin, Rock und klassischer Musik.
Das 2012 gegründete Trio um Pianistin und Sängerin Anna Maurer verbindet stilistische Vielfalt mit komplex-rhythmischen Strukturen. Gemeinsam mit Bassist Thomas Milacher und wechselnden Schlagzeuger:innen entwickelt die Formation aus der Region Wels/Schwanenstadt eine Musik, die zwischen temperamentvollen Latin-Grooves, Popharmonien und klassischer Virtuosität changiert. Ihre Eigenkompositionen bewegen sich experimentell zwischen Modern Jazz und internationalen Einflüssen, ohne dabei als reine Stilkopie zu wirken.
Das Anna Maurer Trio hat sich in der österreichischen Jazz-Szene etabliert und gastiert regelmäßig in renommierten Häusern wie dem Brucknerhaus Linz oder dem Wiener Radiokulturhaus. Konzerte führten das Trio bereits nach Saudi-Arabien und Ungarn, wobei die Musiker:innen stets ihre oberösterreichischen Wurzeln mit internationaler Ausstrahlung verbinden.
Die ehrenamtliche Jazzgruppe des OKH kuratiert diesen Abend. In der intimen Atmosphäre des Kulturhauses können die Gäste die rhythmische Vielfalt und harmonische Komplexität des Trios besonders intensiv erleben.
Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 20:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm
