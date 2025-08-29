Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 11. Sep­tem­ber 2025 herz­lich zum Kon­zert im Rah­men der Rei­he thursdays4jazz mit dem Anna Mau­rer Trio ein. Die ober­ös­ter­rei­chi­schen Musiker:innen prä­sen­tie­ren ihre eigen­stän­di­ge Fusi­on aus Jazz, Latin, Rock und klas­si­scher Musik.

Das 2012 gegrün­de­te Trio um Pia­nis­tin und Sän­ge­rin Anna Mau­rer ver­bin­det sti­lis­ti­sche Viel­falt mit kom­plex-rhyth­mi­schen Struk­tu­ren. Gemein­sam mit Bas­sist Tho­mas Mila­cher und wech­seln­den Schlagzeuger:innen ent­wi­ckelt die For­ma­ti­on aus der Regi­on Wels/Schwanenstadt eine Musik, die zwi­schen tem­pe­ra­ment­vol­len Latin-Groo­ves, Pophar­mo­nien und klas­si­scher Vir­tuo­si­tät chan­giert. Ihre Eigen­kom­po­si­tio­nen bewe­gen sich expe­ri­men­tell zwi­schen Modern Jazz und inter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen, ohne dabei als rei­ne Stil­ko­pie zu wirken.

Das Anna Mau­rer Trio hat sich in der öster­rei­chi­schen Jazz-Sze­ne eta­bliert und gas­tiert regel­mä­ßig in renom­mier­ten Häu­sern wie dem Bruck­ner­haus Linz oder dem Wie­ner Radio­kul­tur­haus. Kon­zer­te führ­ten das Trio bereits nach Sau­di-Ara­bi­en und Ungarn, wobei die Musiker:innen stets ihre ober­ös­ter­rei­chi­schen Wur­zeln mit inter­na­tio­na­ler Aus­strah­lung verbinden.