Am Don­ners­tag muss­te die Feu­er­wehr Laa­kir­chen zu einem unge­wöhn­li­chen Ein­satz aus­rü­cken. Auf der Bun­des­stra­ße B144 war ver­lo­re­ne Asche eines Trans­por­tes ver­streut, die eine erheb­li­che Gefahr für den Stra­ßen­ver­kehr darstellte.

Asche verliert sich auf Bundesstraße

Die Feu­er­wehr Laa­kir­chen wur­de am Don­ners­tag zu Frei­mach­ar­bei­ten auf der B144 alar­miert. Vor Ort stell­te sich her­aus, dass ein Trans­port, der Asche von einer Ver­bren­nungs­an­la­ge zu einer Müll­de­po­nie lie­fer­te, die­se ver­lo­ren hatte.

Gefahr durch Nässe und Feuchtigkeit

Da Asche in Ver­bin­dung mit Feuch­tig­keit eine erheb­li­che Rutsch­ge­fahr ver­ur­sacht, muss­te die Stra­ße gründ­lich gerei­nigt wer­den. Dazu setz­ten die Ein­satz­kräf­te sowohl die Stra­ßen­wasch­an­la­ge des Rüst­lösch­fahr­zeu­ges als auch den Dach­mo­ni­tor des Uni­ver­sal­lösch­fahr­zeu­ges ein. Zusätz­lich kam eine Kehr­ma­schi­ne zum Ein­satz. Wäh­rend der Rei­ni­gungs­ar­bei­ten muss­te die B144 gesperrt wer­den. Der Ver­kehr wur­de groß­räu­mig umge­lei­tet, bis die Fahr­bahn wie­der sicher befahr­bar war.

Quel­le: FF Laakirchen