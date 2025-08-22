Am Donnerstag musste die Feuerwehr Laakirchen zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Auf der Bundesstraße B144 war verlorene Asche eines Transportes verstreut, die eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellte.
Asche verliert sich auf Bundesstraße
Die Feuerwehr Laakirchen wurde am Donnerstag zu Freimacharbeiten auf der B144 alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Transport, der Asche von einer Verbrennungsanlage zu einer Mülldeponie lieferte, diese verloren hatte.
Gefahr durch Nässe und Feuchtigkeit
Da Asche in Verbindung mit Feuchtigkeit eine erhebliche Rutschgefahr verursacht, musste die Straße gründlich gereinigt werden. Dazu setzten die Einsatzkräfte sowohl die Straßenwaschanlage des Rüstlöschfahrzeuges als auch den Dachmonitor des Universallöschfahrzeuges ein. Zusätzlich kam eine Kehrmaschine zum Einsatz. Während der Reinigungsarbeiten musste die B144 gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet, bis die Fahrbahn wieder sicher befahrbar war.
Quelle: FF Laakirchen
