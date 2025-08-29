Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von etwa 19,3 Grad fiel der August etwa 0,8 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020). Ins­ge­samt zeich­ne­te sich der zwei­te Hoch­som­mer­mo­nat durch pha­sen­wei­se wech­sel­haf­tes, aber auch durch eine kur­ze aber mar­kan­te Hit­ze­wel­le aus.

Laut Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter dach­te man zunächst, dass die Hunds­ta­ge die­ses Jahr aus­blei­ben wür­den. Häu­fig ist ja so, dass der Zeit­raum von Ende Juli bis Mit­te August von sehr war­mem bis hei­ßem Wet­ter geprägt ist Der August star­te­te aller­dings recht nass und eher durch­schnitt­lich tem­pe­riert. Zwi­schen dem 08. und 15. August gab es jedoch dann doch eine Hit­ze­wel­le mit gleich sechs Tro­pen­ta­gen (Höchst­tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad). Ins­ge­samt gab es 16 Tage mit Höchst­wer­ten über 25 Grad.

Mar­kan­te Unwet­ter­la­gen blie­ben im gesam­ten Monat aus, da nur sel­ten gewit­ter­an­fäl­li­ge Luft aus dem Mit­tel­meer­raum ange­zapft wur­de. Es kamen nur regio­na­le stür­mi­sche Böen von bis zu bis 70 km/h vor. Ansons­ten ver­lief der Monat recht ruhig. Aller­dings war es pha­sen­wei­se recht nass. In See­wal­chen wur­den am 02. August 40,4 mm, am 17. August sogar 42,8 mm Nie­der­schlag gemes­sen. Die gesam­te Monats­men­ge betrug deut­lich mehr als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (132,8 mm). In Bad Goi­sern wur­den am 21. August 46 mm, und in Mond­see 62 mm gemes­sen. Der Spit­zen­rei­ter war in Unter­ach am Atter­see mit 73 mm am 21. August gewesen.

Mit den durch­schnitt­li­chen Son­nen­stun­den wur­de das lang­jäh­ri­ge Mit­tel gebiets­wei­se deut­lich überschritten.

Wie geht es jetzt im Sep­tem­ber wei­ter? Nun ja, der Herbst kommt in gro­ßen Schrit­ten auf uns zu, die Näch­te wer­den wie­der län­ger. Den­noch besteht immer noch Unwet­ter­ge­fahr, da die Hit­ze im Mit­tel­meer­raum gera­de jetzt sei­nen Höhe­punkt erreicht und auch das Was­ser sehr warm ist mit Tem­pe­ra­tu­ren um 30 Grad. Tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad wer­den wir ver­mut­lich kaum noch sehen, aber eini­ge Som­mer­ta­ge mit Höchst­wer­ten über 25 Grad sind durch­aus drin. Soll­te ein Atlan­tik­tief also noch­mal sehr war­me und feuch­te Luft­mas­sen zu uns schau­feln, könn­te es noch­mal recht som­mer­lich wer­den mit teils kräf­ti­gen Gewit­tern bis in den Unwetterbereich.