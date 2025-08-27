Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Dienstagabend nach einem Lokalbesuch mit seinem E‑Bike gestürzt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Unfall nach Lokalbesuch
Am Dienstag, 26. August 2025, stieg ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck gegen 19:45 Uhr nach einem Lokalbesuch auf sein E‑Bike und fuhr los. Nur wenige Meter nach dem Aufsteigen stürzte er und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf.
Zeugen leisteten Erste Hilfe
Mehrere Augenzeugen beobachteten den Vorfall, eilten sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.
Alkoholwert festgestellt
Ein Alkomattest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von 1,5 Promille.
Quelle: LPD OÖ
