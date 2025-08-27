Ein 63-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ist am Diens­tag­abend nach einem Lokal­be­such mit sei­nem E‑Bike gestürzt. Er erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

Unfall nach Lokalbesuch

Am Diens­tag, 26. August 2025, stieg ein 63-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck gegen 19:45 Uhr nach einem Lokal­be­such auf sein E‑Bike und fuhr los. Nur weni­ge Meter nach dem Auf­stei­gen stürz­te er und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Meh­re­re Augen­zeu­gen beob­ach­te­ten den Vor­fall, eil­ten sofort zu Hil­fe und setz­ten die Ret­tungs­ket­te in Gang. Der Mann wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Alkoholwert festgestellt

Ein Alko­mat­test bei dem 63-Jäh­ri­gen ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Quel­le: LPD OÖ