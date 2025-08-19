Ein amts­be­kann­ter 47-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den hat am Sonn­tag­abend ver­geb­lich ver­sucht, in ein Fir­men­ge­bäu­de im Bezirk Gmun­den einzubrechen.

Der Mann schlug am 17. August 2025 gegen 21:12 Uhr mit einem Beton­block eine Aus­la­gen­schei­be ein, um sich Zutritt zu ver­schaf­fen. Die instal­lier­te Video­über­wa­chung zeich­ne­te den Vor­fall auf, wor­auf­hin der Sicher­heits­dienst sofort die Poli­zei alarmierte.

Als die Strei­fen ein­tra­fen, konn­te der 47-Jäh­ri­ge in unmit­tel­ba­rer Nähe des Tat­or­tes ver­mummt, mit Taschen­lam­pe und Hand­schu­hen ange­trof­fen wer­den. Zunächst leug­ne­te er die Tat, wur­de jedoch auf dem Über­wa­chungs­vi­deo ein­deu­tig als Täter iden­ti­fi­ziert und gestand schließlich.

Da die Aus­la­gen­schei­be dop­pel­ver­glast war und er ver­mut­lich von Pas­san­ten gestört wur­de, gelang ihm der Ein­stieg nicht mehr. Der Mann wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men und nach Abschluss der Erhe­bun­gen in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

