Ein amtsbekannter 47-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden hat am Sonntagabend vergeblich versucht, in ein Firmengebäude im Bezirk Gmunden einzubrechen.
Der Mann schlug am 17. August 2025 gegen 21:12 Uhr mit einem Betonblock eine Auslagenscheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Die installierte Videoüberwachung zeichnete den Vorfall auf, woraufhin der Sicherheitsdienst sofort die Polizei alarmierte.
Als die Streifen eintrafen, konnte der 47-Jährige in unmittelbarer Nähe des Tatortes vermummt, mit Taschenlampe und Handschuhen angetroffen werden. Zunächst leugnete er die Tat, wurde jedoch auf dem Überwachungsvideo eindeutig als Täter identifiziert und gestand schließlich.
Da die Auslagenscheibe doppelverglast war und er vermutlich von Passanten gestört wurde, gelang ihm der Einstieg nicht mehr. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Quelle: Polizei OÖ
