In die­ser Woche fand die Bun­des­klau­sur der Frei­heit­li­chen Bau­ern Öster­reich im Semi­nar­ho­tel Redl­tal­hof im Bezirk Vöck­la­bruck statt. Auf Ein­la­dung der Frei­heit­li­chen Bau­ern­schaft Öster­reich und ihrem Obmann NAbg. Peter Schmied­lech­ner kamen land­wirt­schaft­li­che Ver­tre­ter der FPÖ aus allen Bun­des­län­dern zusam­men, um die stra­te­gi­sche Aus­rich­tung sowie das Bun­des­pro­gramm der Frei­heit­li­chen Bau­ern­schaft zu dis­ku­tie­ren und weiterzuentwickeln.

Aus Ober­ös­ter­reich nah­men der FPÖ-Lan­des­par­tei­se­kre­tär LAbg. Micha­el Gru­ber, der FPÖ-Agrar­spre­cher LAbg. Franz Graf, der Lan­des­ob­mann der Frei­en Bau­ern Ober­ös­ter­reich, DI Dr. Arthur Kro­is­mayr, der Lan­des­ob­mann der Frei­heit­li­chen Wirt­schaft (FW) NAbg. Micha­el Fürt­bau­er und Kam­mer­rat Bgm. Josef Mais­lin­ger an den inten­si­ven Gesprä­chen teil. „Die Ergeb­nis­se die­ser Klau­sur sind ein kla­rer Aus­druck unse­rer gemein­sa­men Visi­on für eine star­ke, unab­hän­gi­ge Land­wirt­schaft in Öster­reich“, so Kroismayr.

Beson­ders im Fokus der Dis­kus­si­on stan­den dabei drei zen­tra­le Grund­sät­ze, die die künf­ti­ge Agrar­po­li­tik der Frei­heit­li­chen Bau­ern prä­gen sollen:

Ernäh­rungs­si­cher­heit und Sou­ve­rä­ni­tät: Die Sicher­stel­lung einer unab­hän­gi­gen und nach­hal­ti­gen Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on in Öster­reich ist eine der obers­ten Prio­ri­tä­ten. Das Ziel ist es, die öster­rei­chi­sche Land­wirt­schaft als zuver­läs­si­ge Quel­le für gesun­de und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Nah­rungs­mit­tel zu stärken.

Ent­bü­ro­kra­ti­sie­rung: Der Büro­kra­tie­ab­bau für land­wirt­schaft­li­che Betrie­be wird wei­ter­hin ein zen­tra­les Anlie­gen blei­ben. Die Frei­en Bau­ern set­zen sich dafür ein, büro­kra­ti­sche Hür­den zu ver­rin­gern und die Arbeits­be­las­tung der Land­wir­te zu mini­mie­ren, um die Wett­be­werbs­fä­hig­keit zu fördern.

Durch­ge­hen­de und ver­pflich­ten­de Her­kunfts­kenn­zeich­nung: Um die Trans­pa­renz im Lebens­mit­tel­han­del zu erhö­hen, for­dert die Frei­heit­li­che Bau­ern­schaft eine ver­pflich­ten­de Her­kunfts­kenn­zeich­nung für alle Lebens­mit­tel­pro­duk­te. Kon­su­men­ten sol­len stets wis­sen, woher ihre Lebens­mit­tel kom­men und die hei­mi­sche Land­wirt­schaft gezielt unter­stüt­zen können.

Ein wei­te­res wich­ti­ges The­ma der Klau­sur war der Erhalt der fami­li­är geführ­ten Land­wirt­schaft in Öster­reich. Die­se Betrie­be sind nicht nur das Rück­grat unse­rer Kul­tur­land­schaft, son­dern auch ein Garant für die Qua­li­tät und Nach­hal­tig­keit der hei­mi­schen Produktion.

„Die Land­wirt­schaft in Öster­reich braucht eine kla­re Per­spek­ti­ve für die Zukunft. Nur durch eine star­ke, unab­hän­gi­ge Bau­ern­schaft kann unser Land auch in Zukunft erfolg­reich und aut­ark blei­ben“, betont DI Dr. Arthur Kro­is­mayr abschlie­ßend. „Die Frei­heit­li­chen Bau­ern ste­hen für eine Poli­tik, die den Land­wir­ten den Rücken stärkt und gleich­zei­tig für die öster­rei­chi­schen Kon­su­men­ten eine ver­läss­li­che Ver­sor­gung mit hei­mi­schen Lebens­mit­teln garantiert.“