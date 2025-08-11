Am Sams­tag tra­fen sich 46 Kin­der und 15 Mit­glie­der der Jugend­grup­pe der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr in Eben/Nachdemsee. Gemein­sam erleb­ten sie im Rah­men der Feri­en­pass­ak­ti­on der Gemein­de Alt­müns­ter einen abwechs­lungs­rei­chen Vor­mit­tag vol­ler span­nen­der Aktivitäten.

Am Vor­mit­tag lag eine gespann­te Erwar­tung in der Luft, als die jun­gen Teil­neh­mer bei der Feu­er­wehr ein­tra­fen. Im Mit­tel­punkt stan­den Freu­de und Neu­gier, doch eben­so wich­tig war das Erler­nen rich­ti­ger Ver­hal­tens­wei­sen im Not­fall. Die Feu­er­wehr­mit­glie­der erklär­ten zunächst die Grund­la­gen im Umgang mit Feu­er­lö­schern und zeig­ten anschau­lich die moder­ne Tech­nik sowie die Aus­rüs­tung. Wobei die klei­nen Gäs­te aber auch selbst aktiv wer­den konnten.

Beson­ders ein­drucks­voll war die Demons­tra­ti­on, war­um man Fett­brän­de nie­mals mit Was­ser löschen darf. Dabei wur­de klar, dass Was­ser schlag­ar­tig ver­dampft und eine gefähr­li­che Fett­ex­plo­si­on aus­lö­sen kann. Daher wur­de den Kin­dern gezeigt, wie man statt­des­sen eine Lösch­de­cke oder einen pas­sen­den Deckel ein­setzt, um den Sau­er­stoff zu entziehen.

„Hier ler­nen die Kids auf spie­le­ri­sche Wei­se das rich­ti­ge Ver­hal­ten im Not­fall“, beton­te Kom­man­dant Gün­ter Raf­fels­ber­ger. Zudem konn­ten die Kin­der selbst Hand anle­gen und die Gerä­te aus­pro­bie­ren. Die klei­nen Feu­er­wehr­leu­te setz­ten Hel­me auf und erleb­ten die Arbeit haut­nah. Wei­ter­hin war eine Fahrt im Ein­satz­fahr­zeug ein abso­lu­tes High­light. Es war, als wür­den sie für einen Moment selbst Teil eines ech­ten Ein­sat­zes sein.

Infol­ge­des­sen war die Begeis­te­rung groß, als nach den Übun­gen eine stär­ken­de Bos­na und küh­les Eis ser­viert wur­den. Die tro­pi­schen Tem­pe­ra­tu­ren mach­ten die Was­ser­rut­sche zu einem will­kom­me­nen Abschluss. Das „prit­scheln“ mit dem kal­ten Was­ser mach­te beson­de­ren Spaß, wäh­rend der Vor­mit­tag lang­sam ausklang.

Die Akti­on zeig­te, wie spie­le­risch man Wis­sen ver­mit­teln und gleich­zei­tig Freu­de berei­ten kann. Zudem stärk­te sie das Gemein­schafts­ge­fühl zwi­schen Kin­dern und Feuerwehrmitgliedern.

Die Feri­en­pass­ak­ti­on war ein vol­ler Erfolg und wird den Kin­dern noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben. Sie nah­men nicht nur schö­ne Erleb­nis­se, son­dern auch wert­vol­les Wis­sen, gemein­sam mit einem klei­nen Geschenk mit nach Hause.