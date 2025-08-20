Ort: Gene­ra­tio­nen­zen­trum Laa­kir­chen, Dan­zer­mühl 2b

Zeit­punkt: Mitt­woch, 1.10.2025, 19:30 Uhr

Refe­ren­tin: Cas­san­dra Burg­stal­ler, His­to­ri­ke­rin und Stu­di­en­as­sis­ten­tin für Globalgeschichte

Titel: „Geraub­te Kin­der“ in der NS-Zeit und deren Schicksal

Unter­ti­tel: Was hat­te das Schloss Ober­weis damit zu tun?

Kurz­text: Die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on Lebens­born war Teil einer ras­sis­ti­schen Poli­tik, die Kin­der aus besetz­ten Gebie­ten raub­te, „ger­ma­ni­sier­te“ und ideo­lo­gisch umform­te. Die Refe­ren­tin beleuch­tet die­se ver­dräng­te Sei­te der NS-Geschich­te anhand kon­kre­ter Bio­gra­fien und fragt: War­um gibt es bis heu­te kaum Erin­ne­rung an die­se Kinder?

Ein­tritts­preis: 5,– Euro

IN KOOPE­RA­TI­ON MIT: Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen und Biblio­thek Laakirchen