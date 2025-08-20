Ort: Generationenzentrum Laakirchen, Danzermühl 2b
Zeitpunkt: Mittwoch, 1.10.2025, 19:30 Uhr
Referentin: Cassandra Burgstaller, Historikerin und Studienassistentin für Globalgeschichte
Titel: „Geraubte Kinder“ in der NS-Zeit und deren Schicksal
Untertitel: Was hatte das Schloss Oberweis damit zu tun?
Kurztext: Die nationalsozialistische Organisation Lebensborn war Teil einer rassistischen Politik, die Kinder aus besetzten Gebieten raubte, „germanisierte“ und ideologisch umformte. Die Referentin beleuchtet diese verdrängte Seite der NS-Geschichte anhand konkreter Biografien und fragt: Warum gibt es bis heute kaum Erinnerung an diese Kinder?
Eintrittspreis: 5,– Euro
IN KOOPERATION MIT: Stadtgemeinde Laakirchen und Bibliothek Laakirchen
