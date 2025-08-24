In Laakirchen konnte ein 22-jähriger Verdächtiger nach mehreren Diebstählen in einem Selbstbedienungsladen rasch ausgeforscht werden. Ausschlaggebend waren neben Überwachungsvideos auch seine beiden Hunde, die ihn bei den Taten begleiteten.
Mehrfach im Hofladen zugeschlagen
Die Betreiberin eines Hofladens zeigte am 19. August 2025 einen zurückliegenden Einbruch an. Ermittlungen ergaben, dass ein 22-Jähriger bereits am 8. August mit einem Rucksack verschiedene Milchprodukte entwendet hatte, ohne zu bezahlen.
Nur wenige Tage später betrat er den Laden erneut. Dieses Mal wurde er von der Überwachungskamera dabei aufgezeichnet, wie er Münzgeld aus der frei zugänglichen Wechselkasse entnahm und mit seinem Handy den Einwurfschlitz für Geldscheine ausleuchtete.
Kamera ausgeschaltet und Schublade aufgebrochen
Am 18. August kehrte der Verdächtige zurück. Um nicht erkannt zu werden, trug er eine Kappe und einen schwarzen Pullover. Er kletterte auf ein Regal, um die Überwachungskamera auszustecken, bevor er eine versperrte Geldschublade mit einem Flachwerkzeug aufbrach und Bargeld entwendete.
Hunde führten zu schneller Identifizierung
Da der junge Mann bei allen Taten von zwei Hunden begleitet wurde, konnten die Ermittler ihn rasch ausforschen. Gemeinsam mit den Videoaufzeichnungen und einer weiteren markanten Spur gelang eine eindeutige Identifizierung. Der 22-Jährige ist bisher nicht geständig.
