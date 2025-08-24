In Laa­kir­chen konn­te ein 22-jäh­ri­ger Ver­däch­ti­ger nach meh­re­ren Dieb­stäh­len in einem Selbst­be­die­nungs­la­den rasch aus­ge­forscht wer­den. Aus­schlag­ge­bend waren neben Über­wa­chungs­vi­de­os auch sei­ne bei­den Hun­de, die ihn bei den Taten begleiteten.

Mehrfach im Hofladen zugeschlagen

Die Betrei­be­rin eines Hof­la­dens zeig­te am 19. August 2025 einen zurück­lie­gen­den Ein­bruch an. Ermitt­lun­gen erga­ben, dass ein 22-Jäh­ri­ger bereits am 8. August mit einem Ruck­sack ver­schie­de­ne Milch­pro­duk­te ent­wen­det hat­te, ohne zu bezahlen.

Nur weni­ge Tage spä­ter betrat er den Laden erneut. Die­ses Mal wur­de er von der Über­wa­chungs­ka­me­ra dabei auf­ge­zeich­net, wie er Münz­geld aus der frei zugäng­li­chen Wech­sel­kas­se ent­nahm und mit sei­nem Han­dy den Ein­wurf­schlitz für Geld­schei­ne ausleuchtete.

Kamera ausgeschaltet und Schublade aufgebrochen

Am 18. August kehr­te der Ver­däch­ti­ge zurück. Um nicht erkannt zu wer­den, trug er eine Kap­pe und einen schwar­zen Pull­over. Er klet­ter­te auf ein Regal, um die Über­wa­chungs­ka­me­ra aus­zu­ste­cken, bevor er eine ver­sperr­te Geld­schub­la­de mit einem Flach­werk­zeug auf­brach und Bar­geld entwendete.

Hunde führten zu schneller Identifizierung

Da der jun­ge Mann bei allen Taten von zwei Hun­den beglei­tet wur­de, konn­ten die Ermitt­ler ihn rasch aus­for­schen. Gemein­sam mit den Video­auf­zeich­nun­gen und einer wei­te­ren mar­kan­ten Spur gelang eine ein­deu­ti­ge Iden­ti­fi­zie­rung. Der 22-Jäh­ri­ge ist bis­her nicht geständig.

Quel­le: LPD OÖ