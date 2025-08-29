VÖCK­LA­BRUCK: Bis zu 30 Schüler:innen – so vie­le Kin­der wie noch nie — besuch­ten vier Wochen die Feri­en­lern­be­treu­ung von Mosa­ik-Inte­gra­ti­on im OKH. Unter Anlei­tung von Rusel Moham­mad und Sophie Hue­mer, unter­stützt von Ilaf Alha­med und Chris­ti­na Hue­mer, lern­ten sie an drei Vor­mit­ta­gen pro Woche Deutsch. „Die Kin­der waren eif­rig bei der Sache“, freu­ten sich die Päd­ago­gin­nen. „Mit dem Gelern­ten kön­nen wir ihnen den Schul­ein­stieg nach den Feri­en erleich­tern“. Beim Ler­nen wur­de auf Metho­den­viel­falt gesetzt. Spie­le, Kon­ver­sa­ti­on und Zeich­nun­gen ver­tief­ten das Erlernte.

Die Feri­en­lern­be­treu­ung wird vom Inte­gra­ti­ons­ser­vice (Land Ober­ös­ter­reich) und Stadt Vöck­la­bruck geför­dert. Ab Ende Sep­tem­ber sind wie­der fünf Inte­gra­ti­ons­hel­fe­rin­nen in den Volkschu­len Sche­rer Stra­ße und im Bil­dungs­cam­pus im Ein­satz. Sie unter­stüt­zen vor allem Kin­der mit sprach­li­chem För­der­be­darf. Die­ses Pro­jekt wird von der Stadt Vöck­la­bruck und aus Spen­den­gel­dern finanziert.