VÖCKLABRUCK: Bis zu 30 Schüler:innen – so viele Kinder wie noch nie — besuchten vier Wochen die Ferienlernbetreuung von Mosaik-Integration im OKH. Unter Anleitung von Rusel Mohammad und Sophie Huemer, unterstützt von Ilaf Alhamed und Christina Huemer, lernten sie an drei Vormittagen pro Woche Deutsch. „Die Kinder waren eifrig bei der Sache“, freuten sich die Pädagoginnen. „Mit dem Gelernten können wir ihnen den Schuleinstieg nach den Ferien erleichtern“. Beim Lernen wurde auf Methodenvielfalt gesetzt. Spiele, Konversation und Zeichnungen vertieften das Erlernte.
Die Ferienlernbetreuung wird vom Integrationsservice (Land Oberösterreich) und Stadt Vöcklabruck gefördert. Ab Ende September sind wieder fünf Integrationshelferinnen in den Volkschulen Scherer Straße und im Bildungscampus im Einsatz. Sie unterstützen vor allem Kinder mit sprachlichem Förderbedarf. Dieses Projekt wird von der Stadt Vöcklabruck und aus Spendengeldern finanziert.
