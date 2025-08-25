Wie jedes Jahr lud der Familienausschuss der Pfarre Pöndorf anlässlich der Kräuterweihe der Goldhaubengruppe am 15. August wieder alle Silber‑, Rubin‑, Gold‑, Diamant- und
Eiserne-Jubelpaare herzlich ein.
Pater Thomas aus Salzburg vom Stift St. Peter feierte bei herrlichem Wetter mit den 28 Jubelpaaren den Gottesdienst.
Anschließend gab es Kaffee und Kuchen im Gasthaus Karl, wo der Bürgermeister Johann Zieher mit ein paar Flaschen Wein zum “Brautstehlen” einlud.
Ein Dank gilt auch der Goldhaubengruppe mit Obfrau Anita Knoll für die Kräuterbüscherl sowie für die Geschenke, die sie als Andenken den Jubelpaaren überreichten.
Die Goldhaubengruppe lädt außerdem am 06.09.2025 von 09:00 – 17:00 Uhr herzlich zu ihrem Flohmarkt ein. Der Reinerlös wird wie gewohnt für wohltätige Zwecke verwendet.
Schreibe einen Kommentar