Wie jedes Jahr lud der Fami­li­en­aus­schuss der Pfar­re Pön­dorf anläss­lich der Kräu­ter­wei­he der Gold­hau­ben­grup­pe am 15. August wie­der alle Silber‑, Rubin‑, Gold‑, Dia­mant- und

Eiser­ne-Jubel­paa­re herz­lich ein.

Pater Tho­mas aus Salz­burg vom Stift St. Peter fei­er­te bei herr­li­chem Wet­ter mit den 28 Jubel­paa­ren den Gottesdienst.

Anschlie­ßend gab es Kaf­fee und Kuchen im Gast­haus Karl, wo der Bür­ger­meis­ter Johann Zie­her mit ein paar Fla­schen Wein zum “Braut­steh­len” einlud.

Ein Dank gilt auch der Gold­hau­ben­grup­pe mit Obfrau Ani­ta Knoll für die Kräu­ter­bü­scherl sowie für die Geschen­ke, die sie als Andenken den Jubel­paa­ren überreichten.

Die Gold­hau­ben­grup­pe lädt außer­dem am 06.09.2025 von 09:00 – 17:00 Uhr herz­lich zu ihrem Floh­markt ein. Der Rein­erlös wird wie gewohnt für wohl­tä­ti­ge Zwe­cke verwendet.