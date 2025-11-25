Der Leberkäse der Metzgerei Maier schmeckt einfach ausgezeichnet und wurde von der AMA-Marketing für den Lukullus 2025 nominiert!

Die Qualitätsmetzgerei Maier ist einer der wenigen Betriebe, die ausschließlich 100% Fleisch aus Österreich verarbeiten, von kontrollierten Bauern aus der Region. Die Metzgerei ist zudem bekannt für sehr geschmackvolle Wurst-Kreationen und hochqualitative Fleischwaren. Aktuell wurde die Metzgerei Maier von der AMA-Marketing (Agrarmarkt Austria) für den Lukullus 2025 nominiert. Mit dem AMA-Lukullus werden die besten AMA-zertifizierten Fleischerzeugnisse ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen wurden bereits zum 16. Mal im Rahmen der Austrian Meat Award-Gala im Beisein von rund 300 hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Fleischbranche überreicht. Die Veranstaltung wird im Zweijahres-Intervall immer in einem anderen Bundesland ausgerichtet. Dieses Mal in Niederösterreich in der Burg Perchtoldsdorf am 12. November.

„Der AMA-Lukullus zeigt, dass Spitzenqualität und Regionalität in der österreichischen Fleischwirtschaft kein Zufall sind, sondern das Ergebnis konsequenter Arbeit und Engagements“ unterstreicht AMA-Marketing-Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek.

Zu den geladenen Gästen gehörten auch Vertreterinnen und Vertreter der Metzgerei Maier. Letztendlich wurde der Leberkäse unter die Top 3 Fleischerzeugnisse Österreichs gewählt. Der Leberkäse der Metzgerei Maier wird handgefertigt in bester AMA-Qualität, mit Fleisch zu 100% aus Österreich von regionalen Bauern und hochwertigen Zutaten.

„Wir bieten unseren Kunden Wurst- und Fleischwaren von besonders hoher Qualität. Die Nominierung unseres Leberkäses für den AMA-Lukullus macht uns sehr stolz und beweist ein Mal mehr unseren hohen Qualitätsanspruch“ betont das Team der Franz Maier KG aus Pöndorf/OÖ.

Lassen auch Sie sich diesen ausgezeichneten Leberkäse der Metzgerei Maier schmecken! (Bildquelle: Eventfotos von AMA-Marketing, Produktfoto von Metzgerei Maier)