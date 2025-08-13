Am 9. & 10. August ver­an­stal­te­te der Huber­tus­club Alm­tal das all­jähr­li­che Kap­sel­ge­wehr-Schie­ßen in der his­to­ri­schen Schieß­stät­te Man­ger in Viech­t­wang – und durf­te sich über vie­le Besu­cher freuen.

160 Teil­neh­mer tra­ten in meh­re­ren Dis­zi­pli­nen zum Schie­ßen an und kämpf­ten mit Begeis­te­rung um Sach­prei­se im Wert von über 7.000 €. 🏆🎯

Für das leib­li­che Wohl sorg­te das Gast­haus Man­ger mit Alm­ta­ler Wild­spe­zia­li­tä­ten und gemüt­li­chem Ambi­en­te. Am Sonn­tag run­de­te “Die Bes­ten der Bes­ten” aus Bad Goi­sern das Pro­gramm musi­ka­lisch ab. 🎶

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Gäs­te, Helfer:innen und Unter­stüt­zer – ihr habt die Tra­di­ti­on leben­dig gehal­ten und das Fest zu einem ech­ten Erleb­nis gemacht! 💚

📧 hubertusclub.almtal@gmail.com | 📞 0664 4644 430

