Am 9. & 10. August veranstaltete der Hubertusclub Almtal das alljährliche Kapselgewehr-Schießen in der historischen Schießstätte Manger in Viechtwang – und durfte sich über viele Besucher freuen.
160 Teilnehmer traten in mehreren Disziplinen zum Schießen an und kämpften mit Begeisterung um Sachpreise im Wert von über 7.000 €. 🏆🎯
Für das leibliche Wohl sorgte das Gasthaus Manger mit Almtaler Wildspezialitäten und gemütlichem Ambiente. Am Sonntag rundete “Die Besten der Besten” aus Bad Goisern das Programm musikalisch ab. 🎶
Ein herzliches Dankeschön an alle Gäste, Helfer:innen und Unterstützer – ihr habt die Tradition lebendig gehalten und das Fest zu einem echten Erlebnis gemacht! 💚
