Tra­di­tio­nel­le Volks­mu­sik, auf krea­ti­ve Wei­se neu inter­pre­tiert: Dafür steht die Blas­mu­sik­for­ma­ti­on Feder­spiel. Die sie­ben Musi­ker ver­bin­den klas­si­sche Blas­mu­sik mit moder­nen Ein­flüs­sen und schaf­fen so einen ganz eige­nen, fri­schen Klang. Mit Trom­pe­ten, Posau­nen und Kla­ri­net­ten sor­gen sie für abwechs­lungs­rei­che Kon­zer­te vol­ler Ener­gie und Spiel­freu­de. Das inno­va­ti­ve Ensem­ble begeis­tert mit vir­tuo­sem Kön­nen und der beson­de­ren Atmo­sphä­re sei­nes Auftritts.

Das Kon­zert fin­det in Koope­ra­ti­on mit den Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den statt.

Kar­ten­ver­kauf in der Abtei­lung Kul­tur & Gene­ra­tio­nen der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen: Tel.: (07613) 8644 DW 311–312 oder E‑Mail: tickets@laakirchen.at