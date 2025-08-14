Traditionelle Volksmusik, auf kreative Weise neu interpretiert: Dafür steht die Blasmusikformation Federspiel. Die sieben Musiker verbinden klassische Blasmusik mit modernen Einflüssen und schaffen so einen ganz eigenen, frischen Klang. Mit Trompeten, Posaunen und Klarinetten sorgen sie für abwechslungsreiche Konzerte voller Energie und Spielfreude. Das innovative Ensemble begeistert mit virtuosem Können und der besonderen Atmosphäre seines Auftritts.
Das Konzert findet in Kooperation mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden statt.
Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen der Stadtgemeinde Laakirchen: Tel.: (07613) 8644 DW 311–312 oder E‑Mail: tickets@laakirchen.at
