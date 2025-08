Ein LKW mit Beton­fer­tig­tei­len ist Mon­tag­früh auf der B1 Wie­ner Stra­ße an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Neu­kir­chen bei Lam­bach (Bezirk Wels-Land) und Schlatt von der Stra­ße abgekommen.

Der Unfall pas­sier­te am Mon­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Neu­kir­chen bei Lam­bach und Schlatt, wo der LKW offen­bar zuerst rechts ins Ban­kett gera­ten und dann links von der B1 Wie­ner Stra­ße abge­kom­men ist. Der LKW kam dann im Kür­bis­feld zum Still­stand. Die Feu­er­wehr wur­de zu Auf­räum­ar­bei­ten alar­miert. Neben einem LKW-Ber­ge­un­ter­neh­men wur­den auch zwei wei­te­re Feu­er­weh­ren zur Unter­stüt­zung angefordert.

Zuerst wur­den die Fer­tig­tei­le gebor­gen, anschlie­ßend konn­te mit der Ber­gung des ver­un­fall­ten Auf­lie­gers und dann der Zug­ma­schi­ne begon­nen wer­den. Weil auch die Fahr­bahn beschä­digt wur­de, muss­te zudem sei­tens der Stra­ßen­meis­te­rei mit der Repa­ra­tur der Fahr­bahn begon­nen wer­den. Die B1 Wie­ner Stra­ße war bis am spä­ten Vor­mit­tag total­ge­sperrt. Die Feu­er­wehr rich­te­te eine Umlei­tung ein.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber