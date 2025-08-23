Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 5. September herzlich zum Konzert mit Jo The Man The Music ein. Die 24-jährige österreichische Singer-Songwriterin präsentiert ihr Debütalbum “Skinny Dipping” in der intimen Atmosphäre der OKH-Terrasse.
Jo The Man The Music, das Projekt einer gebürtigen Steirerin, die zwischen Wien und Berlin pendelt, verbindet melancholische Songwriter-Tradition mit zeitgenössischen Indie-Pop-Elementen. Ihr im Juli 2025 veröffentlichtes Debütalbum “Skinny Dipping” thematisiert das Erwachsenwerden zwischen Coming of Age und aufoktroyiertem Erwachsensein. Die Musik bewegt sich stilistisch zwischen den Einflüssen von Adrienne Lenker, Carole King und Joni Mitchell, entwickelt aber einen eigenständigen Sound, der klassische Akustik-Gitarre mit feinen Pop-Ohrwürmern und elektronischen Akzenten verbindet.
Das Titelstück “Skinny Dipping” entstand in Zusammenarbeit mit Nastasja Ronck von My Ugly Clementine, produziert wurde das Album von Nikodem Milewski, dessen Credits von Bilderbuch bis Felix Jaehn reichen. Im Frühjahr 2025 spielte Jo The Man The Music bereits Support-Shows für Oehl und begeisterte das Publikum in Wien und Berlin.
Die von der ehrenamtlichen OKH-Konzertgruppe kuratierte Veranstaltung bietet Gelegenheit, eine der aufregendsten Newcomerinnen der österreichischen Indie Szene in intimem Rahmen zu erleben.
Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung nach drinnen verlegt. Der Eintritt beträgt 21 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkassa bzw. 12 Euro für Jugendliche.
Tickets: kupfticket.at; weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm
