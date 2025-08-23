Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 5. Sep­tem­ber herz­lich zum Kon­zert mit Jo The Man The Music ein. Die 24-jäh­ri­ge öster­rei­chi­sche Sin­ger-Song­wri­te­rin prä­sen­tiert ihr Debüt­al­bum “Skin­ny Dip­ping” in der inti­men Atmo­sphä­re der OKH-Terrasse.

Jo The Man The Music, das Pro­jekt einer gebür­ti­gen Stei­re­rin, die zwi­schen Wien und Ber­lin pen­delt, ver­bin­det melan­cho­li­sche Song­wri­ter-Tra­di­ti­on mit zeit­ge­nös­si­schen Indie-Pop-Ele­men­ten. Ihr im Juli 2025 ver­öf­fent­lich­tes Debüt­al­bum “Skin­ny Dip­ping” the­ma­ti­siert das Erwach­sen­wer­den zwi­schen Coming of Age und auf­ok­troy­ier­tem Erwach­sen­sein. Die Musik bewegt sich sti­lis­tisch zwi­schen den Ein­flüs­sen von Adri­en­ne Len­ker, Caro­le King und Joni Mit­chell, ent­wi­ckelt aber einen eigen­stän­di­gen Sound, der klas­si­sche Akus­tik-Gitar­re mit fei­nen Pop-Ohr­wür­mern und elek­tro­ni­schen Akzen­ten verbindet.

Das Titel­stück “Skin­ny Dip­ping” ent­stand in Zusam­men­ar­beit mit Nasta­s­ja Ron­ck von My Ugly Cle­men­ti­ne, pro­du­ziert wur­de das Album von Niko­dem Milew­ski, des­sen Cre­dits von Bil­der­buch bis Felix Jaehn rei­chen. Im Früh­jahr 2025 spiel­te Jo The Man The Music bereits Sup­port-Shows für Oehl und begeis­ter­te das Publi­kum in Wien und Berlin.

Die von der ehren­amt­li­chen OKH-Kon­zert­grup­pe kura­tier­te Ver­an­stal­tung bie­tet Gele­gen­heit, eine der auf­re­gends­ten New­co­me­rin­nen der öster­rei­chi­schen Indie Sze­ne in inti­mem Rah­men zu erleben.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr, Ein­lass ist um 19:30 Uhr. Bei Schlecht­wet­ter wird die Ver­an­stal­tung nach drin­nen ver­legt. Der Ein­tritt beträgt 21 Euro im Vor­ver­kauf, 24 Euro an der Abend­kas­sa bzw. 12 Euro für Jugendliche.

Tickets: kupfticket.at; wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/programm