Ein neu­es KDO­FA konn­te kürz­lich bei der FF Roit­ham in Dienst gestellt wer­den. Das Fahr­zeug hebt die tech­ni­schen und orga­ni­sa­to­ri­schen Mög­lich­kei­ten im Rah­men der Ein­satz­füh­rung auf ein neu­es, zeit­ge­mä­ßes Niveau.

Das neue Kom­man­do­fahr­zeug wur­de von der Fa. ATOS aus Regau auf einem MAN TGE mit einem höchst­zu­läs­si­gen Gesamt­ge­wicht von 4,2to auf­ge­baut. Das Fahr­zeug ver­fügt über All­rad­an­trieb, Auto­ma­tik­ge­trie­be und eine Motor­leis­tung von 180 PS. Bei der Besat­zung ent­schied man sich nach reif­li­cher Über­le­gung für die Vari­an­te 1:3.

Rasche Erkun­dung und über­sicht­li­che Einsatzführung

Das KDO­FA ist bei allen Ein­sät­zen das erst­aus­rü­cken­de Fahr­zeug. Dadurch kann eine rasche Erkun­dung der Scha­dens­la­ge durch­ge­führt wer­den, was die effi­zi­en­te Koor­di­nie­rung nach­fol­gen­der Kräf­te erleich­tert. Zu die­sem Zweck ist das Fahr­zeug unter ande­rem mit einer Wär­me­bild­ka­me­ra, CO-War­ner, Fern­glas, Ein­satz­han­dy und ‑tablet sowie diver­sen Kar­ten, Plä­nen und Nach­schla­ge­wer­ken ausgestattet.

Ergibt sich die Not­wen­dig­keit einer Ein­satz­leit­stel­le, so bie­tet das Fahr­zeug zwei Funk­ar­beits­plät­ze. Eben­so steht ein PC mit Mul­ti­funk­ti­ons­dru­cker zur Ver­fü­gung, wel­cher anhand eines schwenk­ba­ren Moni­tors je nach Bedarf von bei­den Arbeits­plät­zen bedient wer­den kann. Die vor­de­ren Sit­ze sind dreh­bar aus­ge­führt, sodass bis zu 4 Per­so­nen am Schreib­tisch arbei­ten oder klei­ne Lage­be­spre­chun­gen direkt im Fahr­zeug durch­ge­führt wer­den können.

Für die Lage­füh­rung und Bespre­chun­gen außer­halb des Fahr­zeu­ges ist eine Mar­ki­se als Son­nen- und Wit­te­rungs­schutz fix ver­baut, Tisch und Sitz­mög­lich­kei­ten sind im Heck ver­las­tet, eben­so wie ein White­board und Flip­chart. Um die neu­en Mög­lich­kei­ten der Ein­satz­füh­rung best­mög­lich nut­zen zu kön­nen fan­den bereits zahl­rei­che inten­si­ve Aus­bil­dungs­ein­hei­ten für die Mann­schaft statt.

Aus­rüs­tung für Erstmaßnahmen

Im Heck fin­det sich Aus­rüs­tung für Erst­maß­nah­men an der Ein­satz­stel­le. Neben Gerät­schaf­ten der ers­ten Lösch­hil­fe und zur Ver­kehrs­ab­si­che­rung befin­det sich ein gut aus­ge­stat­te­ter FMD-Ruck­sack für die Erst­ver­sor­gung von Pati­en­ten und eine Sau­er­stoff­ta­sche im Fahr­zeug. Zusätz­lich zur Umfeld­be­leuch­tung sorgt bei Bedarf ein Akkuf­lu­ter für die not­wen­di­ge Beleuch­tung. Spe­zi­el­les Tür­öff­nungs- und Brech­werk­zeug, eine Tele­s­ko­p­lei­ter, Schwimm­wes­ten für Ein­sät­ze an der Traun und ver­schie­de­ne Kenn­zeich­nungs­wes­ten ver­voll­stän­di­gen die tech­ni­sche Ausrüstung.

Wei­ter­ver­wen­dung des Vorgängerfahrzeuges

Das neue Fahr­zeug ersetzt einen 17 Jah­re alten Ford Tran­sit. Die­ser wur­de damals als 9‑Sitzer ange­schafft und befin­det sich in einem tech­nisch guten Zustand. Im Zuge der letz­ten GEP (Gefah­ren­ab­wehr- und Ent­wick­lungs­pla­nung), wur­de der FF Roit­ham ein bis dato nicht vor­han­de­nes Mann­schafts­trans­port­fahr­zeug zuge­spro­chen. Der dafür not­wen­di­ge Stell­platz wur­de im Rah­men der 2022 umge­setz­ten Erwei­te­rung des Feu­er­wehr­hau­ses bereits berück­sich­tigt. Das alte KDOF fin­det somit wei­ter Ver­wen­dung als MTF und schafft damit eine nach­hal­ti­ge und kos­ten­güns­ti­ge Fuhrparkerweiterung.

Fei­er­li­che Segnung

Am 10. August wur­de das neue Ein­satz­fahr­zeug im Rah­men einer Feld­mes­se fei­er­lich geseg­net und offi­zi­ell sei­ner Bestim­mung über­ge­ben. Bei der anschlie­ßen­den Fahr­zeug­aus­stel­lung konn­te die zahl­reich erschie­ne­ne Bevöl­ke­rung sowohl das neue Fahr­zeug, als auch den gesam­ten rest­li­chen Fuhr­park mit umfang­rei­cher Aus­rüs­tung besichtigen.