In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19. März kam es bei der ÖVP Roitham zu einer personellen Neuaufstellung: Mit Lukas Huber übernimmt ein erst 29-jähriger engagierter Kommunalpolitiker das Amt des Vizebürgermeisters.

Huber wurde in der Gemeinderatssitzung von seiner Fraktion einstimmig zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Der Jungpolitiker ist seit mehreren Jahren im Gemeinderat aktiv und konnte zuletzt als Fraktionsobmann wertvolle Erfahrung sammeln. Darüber hinaus war er langjähriger Obmann der JVP Roitham und ist beruflich bei der Firma Linde Gas tätig.

Auch abseits der Politik ist Huber stark in der Gemeinde verwurzelt: Besonders in Vereinen wie der Feuerwehr engagiert er sich intensiv – mit einem besonderen Fokus auf die Jugendarbeit. Um den direkten Austausch mit der Bevölkerung weiter zu stärken, plant er außerdem ab Sommer 2026 eine Ortsteiltour, bei der er sich persönlich bei den Roithamerinnen und Roithamern vorstellen und ihre Anliegen aufnehmen möchte.

„Roitham wächst und ist bereit für Veränderung. Damit dieser Wandel gelingt, muss sich auch die Infrastruktur unserer Gemeinde endlich anpassen. Es ist entscheidend, vorausschauend zu planen, anstatt von innovativen und fortschrittlichen Projekten überrascht zu werden“, setzt Huber klare Schwerpunkte für seine neue Funktion.

Mit dem Amtsantritt von Lukas Huber geht eine Ära zu Ende: Helmut Ortner übergibt seine Funktion als Vizebürgermeister vorzeitig

Bereits beim Gemeindeparteitag der Ortsgruppe hatte Ortner angekündigt, mit der kommenden Gemeinderatswahl aus der Ortspolitik ausscheiden zu wollen. In den vergangenen Jahren prägte er die Entwicklung der nördlichsten Gemeinde des Bezirks maßgeblich. Der Neubau der Volksschule sowie der Start für den Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses und Kindergartens fallen in seine Zeit als Obmann des Bauausschusses.

Auch im Bereich Infrastruktur setzte er nachhaltige Akzente: Seit der letzten Wahl leitete er den Straßenausschuss mit großem Einsatz und hohem Verantwortungsbewusstsein. Diese Funktion übergibt er nun ebenfalls. Sein Mandat im Gemeinderat wird Helmut Ortner jedoch weiterhin ausüben – seine Erfahrung und Expertise bleiben der Gemeinde somit erhalten.