Das War­ten hat ein Ende. Von 26. bis 28. Sep­tem­ber lädt die Land­ju­gend Alt­müns­ter zum tra­di­tio­nel­len Okto­ber­fest im Fest­zelt Eben/Nachdemsee ein.

Am Frei­tag­abend star­tet das Pro­gramm mit der belieb­ten Weiß­wurst­par­ty. Die Tickets sind aus­schließ­lich online erhält­lich: https://shop-oktoberfest-eben.at/landjugend/oktoberfest2025/

Ab 18:30 Uhr ser­viert die Land­ju­gend Weiß­würs­te, Brezn und küh­le Geträn­ke. Für die pas­sen­de Stim­mung sorgt „Blech4Music“.

Ab 22:00 Uhr über­nimmt „Rond­s­toa“ und beglei­tet den Zelt­be­trieb bis in die Nacht.

Der Sams­tag­abend steht ab 19:30 Uhr ganz im Zei­chen aus­ge­las­se­ner Fei­er­lau­ne. Um 21:30 Uhr sorgt „Bras­sa­ran­ka“ für Stim­mung und das Fest­zelt wird zur Tanzfläche.

Am Sonn­tag beginnt der Tag mit einem Früh­schop­pen ab 09:30 Uhr. Ab 11:30 Uhr spielt „Zom­g’h­eigt“ auf und sorgt für uri­ge Stim­mung. Zudem erwar­tet die Gäs­te eine Trak­tor­aus­stel­lung sowie ein abwechs­lungs­rei­ches Kinderprogramm.

Auch für die siche­re Heim­rei­se ist gesorgt. Daher wird wie­der der bewähr­te Heim­brin­ger­dienst ange­bo­ten. Zwei Rou­ten brin­gen Gäs­te bis 4 Uhr Früh nach Hau­se. Rou­te 1 führt vom Alt­müns­ter Bahn­hof über Gmun­den, Pins­dorf, Kuf­haus, Reindl­mühl und Neu­kir­chen. Rou­te 2 fährt über Traun­kir­chen nach Eben­see Landungsplatz.

Natür­lich kommt auch das leib­li­che Wohl nicht zu kurz. Von def­ti­gen Schman­kerln bis hin zu süßen Klas­si­kern ist alles dabei. Jeder fin­det hier sei­ne kuli­na­ri­sche Lieblingsnote.

„Wir san schau gscheid moti­viert und gfrein uns auf a erfolg­rei­ches Fest­wo­chen­en­de mit Euch!“ so das Team der Land­ju­gend Alt­müns­ter rund um Sarah Rau­ber und Jakob Prenner.

Der Rein­erlös des Okto­ber­fests kommt der Jugend­ar­beit in der Gemein­de zugu­te. Infol­ge­des­sen trägt jeder Besuch direkt zur Unter­stüt­zung der jun­gen Gene­ra­ti­on bei.

Zusam­men­ge­fasst: Drei Tage vol­ler Musik, guter Stim­mung und bes­ter Ver­pfle­gung war­ten auf euch. Daher gilt – Ter­min vor­mer­ken und vorbeischauen.