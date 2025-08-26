Das Warten hat ein Ende. Von 26. bis 28. September lädt die Landjugend Altmünster zum traditionellen Oktoberfest im Festzelt Eben/Nachdemsee ein.
Am Freitagabend startet das Programm mit der beliebten Weißwurstparty. Die Tickets sind ausschließlich online erhältlich: https://shop-oktoberfest-eben.at/landjugend/oktoberfest2025/
Ab 18:30 Uhr serviert die Landjugend Weißwürste, Brezn und kühle Getränke. Für die passende Stimmung sorgt „Blech4Music“.
Ab 22:00 Uhr übernimmt „Rondstoa“ und begleitet den Zeltbetrieb bis in die Nacht.
Der Samstagabend steht ab 19:30 Uhr ganz im Zeichen ausgelassener Feierlaune. Um 21:30 Uhr sorgt „Brassaranka“ für Stimmung und das Festzelt wird zur Tanzfläche.
Am Sonntag beginnt der Tag mit einem Frühschoppen ab 09:30 Uhr. Ab 11:30 Uhr spielt „Zomg’heigt“ auf und sorgt für urige Stimmung. Zudem erwartet die Gäste eine Traktorausstellung sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.
Auch für die sichere Heimreise ist gesorgt. Daher wird wieder der bewährte Heimbringerdienst angeboten. Zwei Routen bringen Gäste bis 4 Uhr Früh nach Hause. Route 1 führt vom Altmünster Bahnhof über Gmunden, Pinsdorf, Kufhaus, Reindlmühl und Neukirchen. Route 2 fährt über Traunkirchen nach Ebensee Landungsplatz.
Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Von deftigen Schmankerln bis hin zu süßen Klassikern ist alles dabei. Jeder findet hier seine kulinarische Lieblingsnote.
„Wir san schau gscheid motiviert und gfrein uns auf a erfolgreiches Festwochenende mit Euch!“ so das Team der Landjugend Altmünster rund um Sarah Rauber und Jakob Prenner.
Der Reinerlös des Oktoberfests kommt der Jugendarbeit in der Gemeinde zugute. Infolgedessen trägt jeder Besuch direkt zur Unterstützung der jungen Generation bei.
Zusammengefasst: Drei Tage voller Musik, guter Stimmung und bester Verpflegung warten auf euch. Daher gilt – Termin vormerken und vorbeischauen.
