Die oberösterreichische Tennis Landesmeisterschaft für Amputierte und Mentalbehinderte ist eine bedeutende Veranstaltung, die nicht nur den sportlichen Wettbewerb fördert, sondern auch das Bewusstsein und die Unterstützung für Athleten mit besonderen Herausforderungen stärkt. Hier sind die wichtigsten Informationen und Details zu diesem Event.
Veranstaltung Details
- Datum: Samstag, 6. September
- Uhrzeit: Beginn um 10 Uhr
- Ort: TC Vöcklabruck, Am Tennisplatz 2, 4840 Vöcklabruck
Teilnehmer
Die Meisterschaft zieht Athleten in zwei Hauptkategorien an:
- Amputierte Athleten
- Titelverteidiger: Manfred Eisenknapp
- Seine Leistungen im letzten Jahr haben ihn zum aktuellen Meister gemacht, und die Zuschauer können gespannt sein, ob er seinen Titel verteidigen kann.
- Athleten mit mentalen Behinderungen
- Lokalspieler: Dominik Altmann
- Auch Dominik wird alles daransetzen, seinen Titel in seiner Kategorie zu verteidigen.
Unterstützung und Zuschauereinladung
Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, spannende Matches zu sehen, sondern auch die Gelegenheit, die Athleten aktiv zu unterstützen. Es wird eine große Freude für die Teilnehmer sein, wenn Zuschauer kommen, um sie anzufeuern und Wertschätzung für ihre Leistungen zu zeigen.
