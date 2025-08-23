Die ober­ös­ter­rei­chi­sche Ten­nis Lan­des­meis­ter­schaft für Ampu­tier­te und Men­tal­be­hin­der­te ist eine bedeu­ten­de Ver­an­stal­tung, die nicht nur den sport­li­chen Wett­be­werb för­dert, son­dern auch das Bewusst­sein und die Unter­stüt­zung für Ath­le­ten mit beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen stärkt. Hier sind die wich­tigs­ten Infor­ma­tio­nen und Details zu die­sem Event.

Ver­an­stal­tung Details

Datum: Sams­tag, 6. September

Sams­tag, 6. September Uhr­zeit: Beginn um 10 Uhr

Beginn um 10 Uhr Ort: TC Vöck­la­bruck, Am Ten­nis­platz 2, 4840 Vöcklabruck

Teil­neh­mer

Die Meis­ter­schaft zieht Ath­le­ten in zwei Haupt­ka­te­go­rien an:

Ampu­tier­te Athleten Titel­ver­tei­di­ger: Man­fred Eisenknapp

Man­fred Eisenknapp Sei­ne Leis­tun­gen im letz­ten Jahr haben ihn zum aktu­el­len Meis­ter gemacht, und die Zuschau­er kön­nen gespannt sein, ob er sei­nen Titel ver­tei­di­gen kann. Ath­le­ten mit men­ta­len Behinderungen Lokal­spie­ler: Domi­nik Altmann

Domi­nik Altmann Auch Domi­nik wird alles dar­an­set­zen, sei­nen Titel in sei­ner Kate­go­rie zu verteidigen.

Unter­stüt­zung und Zuschauereinladung

Die Ver­an­stal­tung bie­tet nicht nur die Mög­lich­keit, span­nen­de Matches zu sehen, son­dern auch die Gele­gen­heit, die Ath­le­ten aktiv zu unter­stüt­zen. Es wird eine gro­ße Freu­de für die Teil­neh­mer sein, wenn Zuschau­er kom­men, um sie anzu­feu­ern und Wert­schät­zung für ihre Leis­tun­gen zu zeigen.