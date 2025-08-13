Über rekordverdächtigen Besuch durfte sich der Pensionistenverband Altmünster beim diesjährigen Weißwurstfrühschoppen freuen. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Stockschützenhalle konnte Obmann Alois Ehrenleitner zahlreiche Ehrengäste, allen voran die Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich Birgit Gerstorfer, sowie die beiden Altmünsterer Abgeordneten zum Nationalrat Vizebürgermeisterin Elisabeth Feichtinger und Bettina Zopf begrüßen. Etliche Ortsgruppen aus den umliegenden Gemeinden waren der Einladung ebenso zahlreich gefolgt wie eine Abordnung vom Seniorenbund Altmünster.
Die gschmackigen Weißwürste von der Fleischhauerei Gruber mit den reschen Brez’n gingen weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“. Auch unser Profi-Pofesenbäcker „Luigi Pofesi“ und seine Helferinnen kamen mit dem Herausbacken der süßen Köstlichkeiten kaum nach. Mit flotten Klängen sorgten sechs junge Musiker, der Neukirchner Blechhauf’n, für die passende Stimmung.
Beim Plattlschießen des Stockschützenvereins Altmünster konnten die Gäste ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Der Erlös daraus wird für einen caritativen Zweck gespendet.
„Der heurige Weißwurstfrühschoppen hat meine Erwartungen weit übertroffen. Ich danke allen, die mit ihrem Besuch zum Gelingen dieses Sommerfestes beigetragen haben, vor allem aber meinem Team vom Pensionstenverband Altmünster für seinen grandiosen Einsatz.“, zeigte sich Obmann Alois Ehrenleitner mehr als zufrieden. Einer Neuauflage 2026 steht somit nichts im Wege.
