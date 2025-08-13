Über rekord­ver­däch­ti­gen Besuch durf­te sich der Pen­sio­nis­ten­ver­band Alt­müns­ter beim dies­jäh­ri­gen Weiß­wurst­früh­schop­pen freu­en. In der bis auf den letz­ten Platz gefüll­ten Stock­schüt­zen­hal­le konn­te Obmann Alo­is Ehren­leit­ner zahl­rei­che Ehren­gäs­te, allen vor­an die Prä­si­den­tin des Pen­sio­nis­ten­ver­bands Öster­reich Bir­git Gerstor­fer, sowie die bei­den Alt­müns­terer Abge­ord­ne­ten zum Natio­nal­rat Vize­bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und Bet­ti­na Zopf begrü­ßen. Etli­che Orts­grup­pen aus den umlie­gen­den Gemein­den waren der Ein­la­dung eben­so zahl­reich gefolgt wie eine Abord­nung vom Senio­ren­bund Altmünster.

Die gschma­cki­gen Weiß­würs­te von der Fleisch­haue­rei Gru­ber mit den reschen Brez’n gin­gen weg wie die sprich­wört­li­chen „war­men Sem­meln“. Auch unser Pro­fi-Pof­esen­bä­cker „Lui­gi Pofe­si“ und sei­ne Hel­fe­rin­nen kamen mit dem Her­aus­ba­cken der süßen Köst­lich­kei­ten kaum nach. Mit flot­ten Klän­gen sorg­ten sechs jun­ge Musi­ker, der Neu­kirch­ner Blechhauf’n, für die pas­sen­de Stimmung.

Beim Plattl­schie­ßen des Stock­schüt­zen­ver­eins Alt­müns­ter konn­ten die Gäs­te ihre Treff­si­cher­heit unter Beweis stel­len. Der Erlös dar­aus wird für einen cari­ta­ti­ven Zweck gespendet.

„Der heu­ri­ge Weiß­wurst­früh­schop­pen hat mei­ne Erwar­tun­gen weit über­trof­fen. Ich dan­ke allen, die mit ihrem Besuch zum Gelin­gen die­ses Som­mer­fes­tes bei­getra­gen haben, vor allem aber mei­nem Team vom Pen­si­ons­ten­ver­band Alt­müns­ter für sei­nen gran­dio­sen Ein­satz.“, zeig­te sich Obmann Alo­is Ehren­leit­ner mehr als zufrie­den. Einer Neu­auf­la­ge 2026 steht somit nichts im Wege.