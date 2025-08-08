Der Som­mer ist zurück­ge­kehrt, gera­de recht­zei­tig für das Schloss­kon­zert im See­schloss Ort Gmun­den am Mitt­woch 6.8.2025. Kon­su­lent Franz Schind­lau­er als künst­le­ri­scher Lei­ter hat­te wohl wie so oft den rich­ti­gen Rie­cher für eine Musik­ka­pel­le der Son­der­klas­se. Mit der Blas­ka­pel­le CES­KA mit Kapell­meis­ter Gott­fried Rei­seg­ger aus dem Inn­vier­tel brach­te er eine wohl welt­be­kann­te Musik­for­ma­ti­on in die Traun­see­stadt. Kon­zert­rei­sen führ­te sie nach Chi­na, USA, Viet­nam, Malay­si­en, Süd­afri­ka, in die Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te usw. 1. Plät­ze bei inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben, Euro­pa­meis­ter und Sieg des Grand Prix der Blas­mu­sik 2019 mach­ten die Voll­blut­mu­si­ker zu dem, was sie heu­te am Blas­mu­sik­him­mel sind.

Und dies bewie­sen sie vor einem aus­ver­kauf­ten Haus im See­schloss Ort und brach­ten die Besu­cher und Blas­mu­sik­freun­de in kur­zer Zeit in Höchst­stim­mung. Mit tosen­dem Applaus wur­den die tol­len Musik­stü­cke, die in gro­ßer Zahl auch durch die Mit­glie­der des Orches­ters geschrie­ben wur­den, bedankt. Natür­lich konn­te das Kon­zert nicht ohne Zuga­ben been­det wer­den. Gra­tu­la­ti­on und ein herz­li­ches Dan­ke­schön an Kon­su­lent Franz Schind­lau­er und natür­lich Kapell­meis­ter Gott­fried Rei­seg­ger mit sei­nen Musi­kern für die­sen tol­len Musik­abend, der noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird.

Am Mitt­woch 13.8.2025 geht die Schloss­kon­zert­rei­he mit der FER­RY ILG BIG BAND wei­ter. Kon­zert­be­ginn um 19:30 Uhr. Ter­min vor­mer­ken und vor­bei­kom­men lohnt sich sicher!