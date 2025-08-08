Der Sommer ist zurückgekehrt, gerade rechtzeitig für das Schlosskonzert im Seeschloss Ort Gmunden am Mittwoch 6.8.2025. Konsulent Franz Schindlauer als künstlerischer Leiter hatte wohl wie so oft den richtigen Riecher für eine Musikkapelle der Sonderklasse. Mit der Blaskapelle CESKA mit Kapellmeister Gottfried Reisegger aus dem Innviertel brachte er eine wohl weltbekannte Musikformation in die Traunseestadt. Konzertreisen führte sie nach China, USA, Vietnam, Malaysien, Südafrika, in die Vereinigten Arabischen Emirate usw. 1. Plätze bei internationalen Wettbewerben, Europameister und Sieg des Grand Prix der Blasmusik 2019 machten die Vollblutmusiker zu dem, was sie heute am Blasmusikhimmel sind.
Und dies bewiesen sie vor einem ausverkauften Haus im Seeschloss Ort und brachten die Besucher und Blasmusikfreunde in kurzer Zeit in Höchststimmung. Mit tosendem Applaus wurden die tollen Musikstücke, die in großer Zahl auch durch die Mitglieder des Orchesters geschrieben wurden, bedankt. Natürlich konnte das Konzert nicht ohne Zugaben beendet werden. Gratulation und ein herzliches Dankeschön an Konsulent Franz Schindlauer und natürlich Kapellmeister Gottfried Reisegger mit seinen Musikern für diesen tollen Musikabend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Am Mittwoch 13.8.2025 geht die Schlosskonzertreihe mit der FERRY ILG BIG BAND weiter. Konzertbeginn um 19:30 Uhr. Termin vormerken und vorbeikommen lohnt sich sicher!
Schreibe einen Kommentar